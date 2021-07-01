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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطف الأنظار قبل لقاء ألمانيا .. من هو الملياردير الإنجليزي شبيه يورجن كلوب

صدى البلد

نشرت شبكة ”ESPN“ فيديو لأحد المشجعين يشبه المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، وهو يحتفل مع المشجعين قبل مواجهة المنتخبين الإنجليزي والألماني الثلاثاء الماضي في يورو 2020.

الفيديو المتداول حمل ضجة كبيرة بسبب التشابة الكبير بين شبيه الألماني يورجن كلوب.

وظهر المشجع وهو محمولا على الأكتاف ويشرب الجعة مرتديا زيا يحمل شعار نادي ليفربول ويحتفل مع الجماهير قبل انطلاق المباراة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية تقريرا تكشف من خلاله عن هوية الشخص شبية يورجن كلوب حيث يدعى راي كورنويل 61 عاما يعمل في مجال التطوير العقاري وهو ملياردير إنجليزي.

إضافة إلى أن لديه ثلاث أبناء ومطلق من زوجته ويملك بخلاف شركة التطوير العقاري مجموعة مطاعم مكسيكية في بريطانيا، بالإضافة الى شركة تأجير سيارات مرموقة، كما يملك فندقاً في فرنسا وآخر في المغرب.

الطريف في الأمر حسب تقرير الصحيفة أن مراسل ألماني أراد إجراء لقاء معه على انه يورجن كلوب قبل بداية اللقاء الا أنه أبلغهم أنه ليس مدرب ليفربول.

يورجن كلوب يورو 2020 ESPN ديلي ميل كلوب

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