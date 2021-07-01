أستاذ منشآت: 52 ألف حريق في مصر سنويا.. وأرقامها ضخمة مقارنة بالعالم

أكد الدكتور خالد حيزه، أستاذ المنشآت وكيل كلية الهندسة جامعة المنوفية الأسبق وعضو كود الحريق العالمي، أن النيران الصناعية هي التي تنشئ في المنشآت الصناعية وهي الأخطر وهي تمثل العدد الأكبر في الحرائق، مشيرًا إلى أن الحرائق الغير متعمدة وتكون عن طريق الاشعال الذاتي تمثل أرقام كبيرة في أعداد الحرائق.

وأضاف "حيزه"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك أعدادا كبيرة في الحرائق تحدث سنويًا وتصل لـ52 ألف حريق في العام، مشددًا على أن هناك أرقام ضخمة في الحرائق في مصر مقارنة بالأرقام العالمية، وجهاز الحماية المدنية يكون لإنقاذ المواطن المصري في الحرائق وحماية الممتلكات والتعامل مع المادة الموجودة، كما ان الحرائق كان لها تأثير يصل للضخامة على الحرائق.

وأوضح أن الدولة الأكثر وفيات بسبب الحرائق هي أمريكا، حيث إن 80% من وفيات الحريق يكون بسبب الأخطاء، إلا أن الوفيات في مصر تصل للمعدل الطبيعي، منوهًا إلى أن هناك ضخامة كبيرة في خسائر الحرائق وتأثيرها على الاقتصاد، مؤكدًا أن شهري مايو ويونيو هم الأكثر في أعداد حوادث الحريق وهذا يرتبط بالتصنيع.

الحماية المدنية تسيطر انبعاث أدخنة كثيفة من محطة كهرباء طلخا

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، على انبعاثات أدخنة كثيفة من أحد أقسام محطة كهرباء طلخا.

وكان بلاغ قد ورد لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث أدخنة كثيفة من داخل محطة كهرباء طلخا.

بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على مصدر الأدخنة وبالفحص تبين انبعاثها من توربين بوحدة انتاج الكهرباء بقسم 210 داخل المحطة بالطابق الثالث بمبنى مكون من ثلاثة طوابق.

بسؤال عوف.م.ع. (57 سنة-رئيس قطاع بمحطة كهرباء طلخا)، مقيم بندر طلخا أيد ذات المضمون وأضاف أن ذلك بسبب غلق القسم منذ خمسة أشهر وعند بداية العمل به اليوم نتج عن ذلك انبعاث الأدخنة، دون حدوث نيران أو حريق أو تلفيات بالقسم، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، ولم يؤثر ذلك علي سير العمل بالمحطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5438 إداري مركز طلخا، وتم إخطار النيابة العامة.