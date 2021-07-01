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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع بيراميدز

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز

تعادل  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 27 في بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الأهلي we السلام في مباراة مثيرة.

بيراميدز لعب المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه نبيل دونجا بالشوط الأول، ليتقدم بهدف إبراهيم عادل في الشوط الثاني قبل أن يتعادل حسين الشحات ويتقدم محمود كهربا للأحمر، إلى أن جاء التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بخطأ قاتل من الشناوي أهدى إريك تراوري هدف التعادل.

 

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز


1- الزمالك في المركز الأول برصيد 61 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين.

2- المصري في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مرات.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، لعب 20 مباراة، فاز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مرتين.

4- سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مرات.

5- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 38 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 10 لقاءات، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مرات.

6- إنبي في المركز السادس برصيد 37 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مرات.

7- مصر للمقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقط، لعب 26 مباراة، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 4 مرات.


8-  بيراميدز في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، لعب 23 مباراة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 11 مواجهة، وخسر في 4 مرات.

9-الجونة في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 8 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل في 11 مرة.

10- طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 11 مرة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، لعب 26 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مرات.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، لعب 26 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل 11 مواجهة وخسر 8 مرات.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 32 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وتعادل في 11 مرة وخسر 9 مواجهات.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر- 29 نقطة، لعب 25 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مرات.

15- أسوان - المركز الخامس عشر - 24 نقطة، لعب 26 مباراة، فاز في 6 وتعادل مثلهم وخسر 14 مواحهة.

16- وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، لعب 26 مباراة، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مرة.

17- البنك الأهلي - المركز السابع عشر - 22 نقطة، لعب 25 مباراة، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مرة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 17 نقطة، لعب 25 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في  8 مواجهات وخسر 14 مرة.

الأهلى بيراميدز الدوري المصري ملعب الأهلي نبيل دونجا إبراهيم عادل حسين الشحات

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