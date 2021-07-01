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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت العدل يحيي ذكرى ميلاد الكاتب وحيد حامد

وحيد حامد
وحيد حامد

أحيا السيناريست مدحت العدل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عيد ميلاد الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد الأول بعد وفاته.


ونشر مدحت العدل للكاتب الكبير وحيد حامد  وعلق قائلا " ‬‏‪كل سنة ونحن نحتفل بعيد ميلاد مبدع السينما الكبير وحيد حامد .. لم يزل بيننا بأعماله الخالدة .. إدعو له بالرحمة"


تحل اليوم الذكرى الـ 77 لميلاد صاحب القلم الجريء الكاتب الكبير وحيد حامد، والذى يعد واحد من أبرز المبدعين الذي أثروا فى الدراما والسينما  بكثير من الأعمال الراقية، التي ستبقى محفورة في الذاكرة.

بداية وحيد حامد الفنية 

ولد وحيد حامد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية،وتخرج وحيد حامد في كلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان “القمر يقتل عاشقه”، ولكن بنصيحة من الكاتب يوسف إدريس، تحول الاهتمام لكتابة الدراما.

بدأ رحلته  بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، في السبعينات قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، في نهاية السبعينات.

وكانت البداية الحقيقية للراحل من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" عام 1978 مع النجم عادل إمام، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا دفع الزعيم لأن يعتمد عليه سينمائيا ليكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد بدأت بفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" و"الإنسان يعيش مرة واحدة" عام 1981، واستمرت في "الغول" و"الهلفوت" خلال الثمانينيات.

حياته الشخصية 

تزوج بالإعلامية الكبيرة زينب سويدان، وأنجب مروان حامد، الذي يعد في الوقت الحالي من أهم مخرجي السينما في العالم العربي.


أبرز الجوائز التى حصل عليها

حصد وحيد حامد العديد من الجوائز عبر مسيرته الإبداعية الطويلة منها، جائزة الدولة التقديرية عام 2008، وجائزة النيل عام 2012، وجائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله التلفزيونية من مهرجان الإعلام العربي عام 2010، وجائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي 2020.


أبرز أعماله السينمائية 

 كتب أكثر من 40 فيلمًا منها "احكي ياشهرازاد"، و"قط وفار"، "الوعد"، "دم الغزال"، "طيور الظلام"، و"المساطيل".
 قدم مع عادل إمام وشريف عرفة عددًا من الأفلام المهمة والتي أثارت الكثير من الجدل ومنها "الإرهاب والكباب"، "اللعب مع الكبار" و"المنسي" و"طيور الظلام".


أبرز أعماله الدرامية 

ألف 15 مسلسلاً تلفزيونيًا منها "شياطين الليل"، "البشاير"، "الجوارح"، "الدم والنار"، "كل هذا الحب" كتب 12 مسلسلاً إذاعيًا منها "شياطين الليل"، "الرجل الذي عاد"، "طائر الليل الحزين"، "بنت مين في مصر".


أبرز أعماله المسرحية 

 قدم 5 أعمال مسرحية منها "آه يابلد" 1971، و"سهرة في بار الأحلام" 1975، و"جحا يحكم المدينة" التي قدمتها فرقة النجوم المسرحية.


آخر أعماله 

آخر أعمال الكاتب الكبير وحيد حامد مسلسل "الجماعة 2" ، والذي رصد فيه ممارسات الإخوان خلال فترة ما بعد ثورة 23 يوليو، وحقق نجاحًا كبيرًا بشهادة الجمهور والنقاد.

السيناريست مدحت العدل ذكرى ميلاد وحيد حامد الكاتب الكبير انستجرام جائزة الدولة

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