قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الهيروين، 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم .

وكانت تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الهيروين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ومن بينها الهيروين وحيازة الأسلحة النارية .

فقد إشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم فى سيارة ملاكى حال توقفها بجانب الطريق ، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالقاهرة .

مخدر الهيروين

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين ، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ، مبلغ مالى .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة “ الهيروين ”بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات بيع مخدر الهيروين وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية فى عابدين لإدارته المخزن بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري وإستغلال السلع .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المخزن على أكثر من 28 ألف عبوة شاى منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

و كشفت أجهزة الأمن،امس الخميس، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين بالقاهرة، تبين من التحريات أن مشادة بين المجني عليهم وآخرين بسبب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطرفين وإصابة 4 آخرين، ألقي القبض على المتهمين واعترفوا بجريمتهم.

تلقى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله 5 أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوفى.

بالانتقال والفحص، تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليهم و5 أشخاص آخرين، حيث توجهوا للمنطقة سكن المجني عليهم لحل النزاع بين الطرفين، فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية مُحدثين ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة أحدهم.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.