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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز

قال  سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن تعثر فريقه بالتعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز سوء توفيق.

 

وأضاف عبد الحفيظ  فى تصريحات لقناة الأهلي :"أهدرنا فرصا بالجملة، صلاح محسن ومحمد شريف ومجدي أفشة في الشوط الثاني، لكن هذه هي كرة القدم".


وأردف مدير الكرة بالنادي الأهلي: "انتهت المباراة بكل أحداثها الدرامية، وكل يوم سنتعلم شيئاً جديداً من كرة القدم".

وأتم عبد الحفيظ: "مشوار الدوري صعب، ويجب أن تنظر للمباراة التالية دائماً، سنلعب ضد سموحة في الإسكندرية بعد يومين وعلينا أن نستعد لهذه المباراة".

 

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز 

تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 27 في بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الأهلي we السلام في مباراة مثيرة.

بيراميدز لعب المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه نبيل دونجا بالشوط الأول، ليتقدم بهدف إبراهيم عادل في الشوط الثاني قبل أن يتعادل حسين الشحات ويتقدم محمود كهربا للأحمر، إلى أن جاء التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بخطأ قاتل من الشناوي أهدى إريك تراوري هدف التعادل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعها من 20 مباراة، ليظل الفارق مع المصري الثاني نقطة واحدة، والزمالك المتصدر 19 نقطة، مع لعب الثنائي 7 مباريات أكثر من الأحمر، ولو فاز الأهلي بمؤجلاته سيتصدر بفارق نقطتين.

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي بيراميدز الدوري الممتاز صلاح محسن محمد شريف مجدي أفشة

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