حكام مباريات الجمعة في الأسبوع الــ 28 بمسابقة الدورى الممتاز
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، حكام مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.
سيراميكا كليوباترا أمام أسوان
جهاد جريشة حكم ساحة ومعه محمد عزازي وماجد المليجي وأمين عمر حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو
الإنتاج الحربي أمام الجونة
حكم ساحة طارق مجدي ويعاونه خالد السيد ورمضان هنداوي وحكم رابع اسلام القماش، وسيد شعبان حكم فيديو
البنك الأهلي أمام المصري
محمد الصباحي حكم ساحة وسيد نافع وخالد رمضان حكام مساعدين وحسن سعدي حكم رابع إضافة إلى صبحي العمراوي حكم فيديو