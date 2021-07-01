عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تكشف موعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، احتمالية انعقاد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لبحث النزاع بشأن سد النهضة.

txt

بيان سوداني ناري يكشف تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة

txt

تعليق ناري من السودان عن الملء الثاني لـ سد النهضة

وقال دو ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" إلى أإن: "المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل".

 

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع دول المصب السودان ومصر.

من جهته شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في وقت سابق، على "أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح".

 

وقال: "الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة"، موضحا أن "القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الإفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر".

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الفريق السوداني لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل إن خطاب إثيوبيا إلى مجلس الأمن، لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

 

وذكر بيان الفريق أن المفاوضات شابها بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيراً اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان إلى أن خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى مجلس الأمن بدا أكثر تحاملا على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب.

 

وأضاف أن السودان دعا إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي و الدولي.

وأكد البيان أن الجانب الإثيوبي ادعى أن دولتي المصب، مصر والسودان، قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، وهو ما يعتبر حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه.

 

وتابع البيان: "في تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتا محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي التأم إسفيرياً في الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأوضح البيان أن: "حاولت الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي و الممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة".

 

وأكد الفريق أن السودان ثابت على موقفه، في موضوع سد النهضة، والذي يعتمد على مرجعية القانون الدولي، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في مارس 2015  بالخرطوم.  

ويرى السودان أن تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه.  

وشدد السودان أن البلدان الثلاثة في حاجة ماسة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل تنفيذ الملء الثاني للسد، والذي سيحدث أضرارا كبيرة على السودان، ويشكل تهديدا مباشرا لملايين السودانين على ضفاف النيل الأزرق بما فيها سكان مدن أواسط السودان، وهو أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرىً مائياً دولياً، ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ.

وانطلاقا من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يُراعي مصالح الدول الثلاث، فقد شارك السودان بحسن نية، في جميع جولات التفاوض الثلاثية حول السد، منذ انطلاقها، في العام ٢٠١١، بما في ذلك مشاركته في استضافة العديد من هذه الجولات و مبادراته الحثيثة التي تُوجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015.

وجدد السودان اقتراحه الخاص بضرورة الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض القائمة، و يدعو إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي بما يمكن وصول الأطراف إلى اتفاق قانوني ملزم فى إطار زمني محدد، وذلك بإشراك فاعلين دوليين في عملية التفاوض وترقية دورهم من مراقبين إلى وسطاء، كان السودان قد اقترح من جانبه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما اقترحت مصر الولايات المتحدة واقترحت إثيوبيا على جنوب إفريقيا بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وقد وافق السودان بلا تحفظ على المقترحين المصري والإثيوبي. ويجدد السودان موقفه المرحب بكل المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي بين الأطراف الثلاثة، بما يفضي إلى الوصول إلى اتفاقية نهائية و ملزمة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

الأمم المتحدة مصر والسودان مفاوضات سد النهضة مجلس الأمن الجامعة العربية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر لمواطني دولة عربية

بيان سوداني ناري يكشف تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة

ارتفاع كبير بإصابات كورونا في بريطانيا

الصحة العالمية تكشف مفاجأة بشأن كورونا في كوريا الشمالية

لحظة صفع عبير موسى داخل البرلمان التونسي

"العربية": اتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس

26 ألف حالة.. بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات منذ يناير الماضي

CNN تعلن موعد الانسحاب الكامل لأمريكا من أفغانستان

ترشيحاتنا

الأولى في الشرق الأوسط.. جولة داخل مدينة الدواء المصرية.. شاهد

فيلم «القرار.. قرار شعب» ..صلوات وابتهالات داخل قصر الدوبارة لإنقاذ مصر

القاضية ممكن.. تعليق خالد الغندور على خطأ محمد الشناوي أمام بيراميدز

تكليف الرئيس.. مدينة الدواء: سنبدأ المرحلة الثانية لصناعة أدوية أمراض الأورام

منها القتل.. إلهام شاهين: تلقيت تهديدات عديدة من جماعة الإخوان.. فيديو

حزب لا يقدر شبابه.. أمين عام الحركة الوطنية بأسوان يستقيل من منصبه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

خطأ فادح من الشناوي يمنح بيراميدز نقطة ثمينة من الاهلي بالتعادل 2-2

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

مشاجرة طاحنة بين ثلاث عائلات.. ضبط ١٨ شخصاً بحوزتهم أسلحة بيضاء بالمحلة

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ