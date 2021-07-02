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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القاهرة.. حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطهم فى سرقة أعمدة العلامات الإرشادية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما تخصص نشاطهم فى سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق في القاهرة.

أعمدة العلامات الإرشادية

 

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البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق ، ومحمل عليها عدد ١٤ عامود ألومونيوم مخصصين لوضع العلامات الإرشادية على الطرق - مقص معدنى ، وير حديدى - أجنة حديدية - مطرقة.

واعترفوا بسرقة الأعمدة بأسلوب (القص) من المنطقة محل الضبط باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع أعمال محور الفردوس بشارع أحمد سعيد.

وطبقا للبيان الصادر عن مرور القاهرة سيتم تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية بشارع أحمد سعيد فى الوصلة من شارع السرجانى وحتى شارع العباسية بالاتجاهين ، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021 ولمدة 30 يوماً وسيتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً ، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع أحمد سعيد بالاتجاهين ، وكذا الاستبقاء على حارة مرورية بعرض 2,5 متر بشارع أحمد سعيد للقادم من تقاطعه مع شارع العباسية وحتى ميدان تاكى لخدمة قاطنى المنطقة السكنية ، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من ميدان الفردوس اتجاه العباسية : تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى والتحويل السابقة فيميناً شارع السرجانى فيساراً شارع العباسية ، وتحويل حركة المرور يميناً شارع سليم عبده ، التحويلة السابقة فيميناً شارع السرجانى فيساراً شارع العباسية .

اتجاه العباسية : تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى فيميناً شارع سبيل الخازندارة فيساراً شارع السكة البيضاء فيميناً شارع فخرى عبدالنور تجاه ميدان العباسية .

القادم من شارع رمسيس :  تحويل حركة المرور يميناً شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش تجاه شارع السرجانى فيميناً شارع الطرابيشى فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكى .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القاهرة

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