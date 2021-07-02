شافكي المنيري ترفع الكارت الأحمر على الهواء لهذا السبب

مصر الآن تتنفس حرية

رفعت الإعلامية شافكي المنيري، الكارت الأحمر على الهواء خلال تقديمها برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية.



وقالت شافكي المنيري : خلال برنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى، "هذا الكارت الأحمر رفعته في 30 يونيو 2013 ومنذ تلك اللحظة وأنا احتفظ به في منزلي لأنه سيكون تاريخا نفتخر بيه".

وتابعت شافكى المنيري : "مصر الآن تتنفس حرية وأمان واستقرار، أنا شايلة الكارت الأحمر لأنه كارت الحرية"، مشيرة إلى دعم الجيش المصري للشعب في ثورة 30 يونيو مكن البلاد من طرد الجماعة الإرهابية التي كانت تسعى للسيطرة على البلاد وممارسة الإرهاب على كافة شرائح المجتمع المصري.

وأكدت شافكي المنيرى ، أن ثورة 30 يونيو تعكس عظمة المصريين وكيف أن الشعب المصري عنيد لا يقبل بأى جماعة متطرفة أن تتحكم في مقاليد البلاد، ويمارسون الظلم البشع على المواطنين.

واستطرد شافكي المنيري : "عشنا لحظات التوقيع على استثمارات تمرد ورفعنا للإخوان الكارت ده والذى رفعه الشعب لطردكم".

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قالت الإعلامية شافكى المنيري، إن مبادرة حياة كريمة من أجمل المبادرات الإنسانية المصرية، لافتة أن جمال المبادرة يأتى من اسمها والتى تتضمن معانى الاحتواء والتضامن، والتكافل والتكريم.



وأوضحت “ شافكي المنيرى “ ، أن المواطن العربى حتى لو ظروفه الاقتصادية معدمة، يعتز بنفسه ويعطيه التكريم والتضامن والحياة الكريمة شعورا بـ عزة النفس، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تسير بالتوازي مع تطوير الريف المصري.



وأشارت إلى أن تكريم البسطاء وشعورهم بالتضامن من خلال مبادرة حياة كريمة تحمل معانى الانسانية والاحتواء وشعورهم بحقوق المواطنة والتكريم خاصة أن المبادرة تعكف أيضأ على التطوير ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.