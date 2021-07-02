رامي رضوان عن مباراة الأهلي : ركزت في الإعادة عشان أتاكد من اللي حصل

علق الإعلامي رامي رضوان، على مباراة الأهلي وبيراميدز، قائلا: مباراة رائعة وقوية ولكن بـ خطأ فادح من حارس مرمى الأهلي انتهت المباراة بالتعادل بعدما كان النادي الأهلي متقدم بهدف كهربا".



وأكمل “رامي رضوان” خلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” :" غلطة الشناوي لا تصدق لدرجة أن الواحد ركز في الإعادة عشان يتأكد أن اللي حصل دا حقيقة".



وتابع: الأهلي ضيع فرص كتير ومنهم ضربة جزاء علي معلول، مسترسلا:" ضربة جزاء بتضيع وبتحصل مع أكبر اللاعبين".



هاجمت جماهير النادي الأهلي نجم فريق بيرامديز رمضان صبحي، اثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وهتفت الجماهير ضد رمضان صبحي قائلة: "اعدل الفيونكة".

انتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار الحظر الإعلامي علي لاعبيه حتي موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتسببت هفوة ساذجة من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي في حرمان فريقه من نقطتين ثمينتين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، إثر تعادله في الوقت القاتل 2 / 2 مع مضيفه بيراميدز اليوم الخميس في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

وظل الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، ومازال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز العاشر وله أربع مباريات مؤجلة.

رغم معاناة بيراميدز من النقص العددي، عقب طرد لاعبه نبيل عماد دونجا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، إلا أنه كان المبادر بالتسجيل بعدما سجل له إبراهيم عادل هدف التقدم في الدقيقة 47، لكن سرعان ما سجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقة 50.



وأهدر الأهلي فرصة التقدم بعدما أضاع لاعبه التونسي علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 62، لكن محمود كهربا تمكن من تعويض ضياع الركلة بإحرازه الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 81.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز الأهلي، أحرز البوركيني إيريك تراوي هدف التعادل الثمين في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني، مستغلا هفوة من الشناوي.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة سموحة الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري بالإسكندرية.