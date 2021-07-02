من داخل أسانسير.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور



نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صور جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وخطفت هاجر احمد، الأنظار بمكياجها الناعم الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جماله.

وظهرت هاجر احمد داخل أسانسير مرتدية بدي كت باللون الاسود وبنطال جينز ممزق، ونسقت معه بنظارة شمس وايس كاب، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.



وتتمتع هاجر أحمد بذوق أنيق وراق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك،فهي تميل إلي الأزياء العصرية والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وتتميز إطلالات هاجر أحمد بأنها تكشف عن قوامها الرشيق والمثالي، بالإضافة إلى ذلك تحرص دوما على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.



وتهتم هاجر أحمد بتنسيق الإكسسوارات العصرية والمجوهرات الراقية مع مختلف الإطلالات التي تظهر بها، بالإضافة إلى اختيارها الدائم للحقائب والأحذية العملية والمواكبة للموضة أيضا.



كما تتميز هاجر أحمد بعدم مبالغتها في استخدام مستحضرات ومساحيق التجميل وتعتمد على جمالها الطبيعي



يذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

وتدور أحداث المسلسل حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان “أحسن أب”، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول أحد الأبناء الذين قاموا بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدي يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب.



العمل يلقي الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر في حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل في 15 حلقة لتفادى المط والتطويل في السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.