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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مزودة بشبكات 5G.. تقنية الأولى من نوعها لمراقبة الصحة عن بعد

تقنية جديدة YouCare
تقنية جديدة YouCare

ابتكر فريق من الباحثين تقنية جديدة تسمى YouCare، والتي تتيح لمراقبة الصحة عن بُعد، والتي تم الإعلان عنها رسميًا في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2021 الذي يعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وبحسب ما ذكره موقع "selular"، تعتمد التقنية الثورية الجديدة، على استخدام منتجات قابلة للارتداء مصنوعة من نوع معين من الأقمشة، مثل القمصان والتي تأتي مع أجهزة استشعار مضمنة تعمل على نقل البيانات عبر شبكات الجيل الخامس 5G، بطريقة سلسلة باستخدام منسوجات الأقمشة.

وبفضل تقنية الجيل الخامس G5، تساعد تقنية You Care، على اكتشاف عدد كبير من العلامات الحيوية للأشخاص ونقلها بطريقة مبتكرة، حيث يمكن للمستخدم ارتداء القميص المطور مثل القمصان العادية، إلى جانب غسلها وإعادة استخدامها.

ووفقا لمطوريه، لقميص You Care، اكتشاف العديد من العوامل الحيوية المهم في جسم مرتديه، مثل: مخطط القلب، وقياس التنفس، و مكونات العرق، وجهد العضلات، ودرجة حرارة الجسم.

ويقوم القميص بإرسال البيانات بسلاسة باستخدام البنية التحتية لشبكة 5G التي يوفرها مزود البنية التحتية للشبكة الصينية ZTE، عبر اتصال 5G ZTE فائق السرعة، إلى المراكز الصحية ومراكز التحكم، و هواتف المستخدمين الذكية.
 

جوارب وقفازات ذكية القابلة للارتداء

الجدير بالذكر أن التكنولوجيا القابلة للارتداء أحد مجالات التطوير في جميع أنحاء العالم، حيث يتجه بعض العلماء لتطوير مفاهيم جديدة من التقنيات الذكية المدمجة بالمنسوجات، مثل الملابس الذكية، من بينها الألياف التي طورها باحثو معهد ماساتشوستس، لاستشعار حركة الأشخاص عن طريق اللمس.

وتستطيع للألياف الذكية اكتشاف ما إذا كان مرتديها يجلس أو يمشي، إلى جانب مراقبة العلامات الحيوية للإنسان عن بعد دون الحاجة إلى لمس من يرتديها، ويأمل الباحثون تطوير الملابس الذكية لاستخدامها للتدريب الرياضي أو إعادة التأهيل.

ومن بين المنتجات الأولية للمواد التقنية القابلة للارتداء، طور باحثو معهد ماساتشوستس منتجات غير تقليدية من بينها الجوارب والقفازات والسترات الواقية من الرصاص.

تقنية مراقبة الصحة YouCare أجهزة استشعار التقنية القابلة للارتداء

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