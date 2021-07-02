أخبار التوك شو..مصطفى بكري يكشف عن مشروع حلم به الرئيس السيسي وحققه.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..منها القتل.. إلهام شاهين: تلقيت تهديدات عديدة من جماعة الإخوان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري يكشف عن مشروع حلم به الرئيس السيسي وحققه.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي لديه إنسانية يتعامل بها مع المشكلات واتخاذ القرار وفي معرفة مشاكل الناس والعمل دائما على حلها.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية "صدى البلد" إننا رأينا مظهرا من المظاهر التى تؤكد لنا إنسانية الرئيس، وهي إنشاء مصنع لمشتقات الدم وبلازما الدم في مصر، وهو المشروع الذي كان يحلم به الرئيس منذ إن كان وزير دفاع.

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

قال علي أبو دشيش، المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، أن الدكتور زاهي حواس متواجد خلال تلك الفترة في موسكو من أجل الترويج للسياحة المصرية.

وأضاف دشيش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” أن الدكتور زاهي حواس أكثر شخص دائما ما ينادي على عودة الأثار المصرية في الخارج مشيرا إلى أنه يقوم بجهود كبيرة من أجل ذلك.

منها القتل.. إلهام شاهين: تلقيت تهديدات عديدة من جماعة الإخوان.. فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنني واجهت كل أنواع السفالات من جماعة الإخوان، مؤكدة أنني تلقيت تهديدات عديدة منهم، وأيضا السباب الموجه لي.

وأضافت إلهام شاهين خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد" أنني بدأت في الرد عليهم، وأكدت أنني سأشارك بثورة 30 يونيو وأنني لا أخشى منهم.

تكليف الرئيس.. مدينة الدواء: سنبدأ المرحلة الثانية لصناعة أدوية أمراض الأورام

قال الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية، إن كافة محطات وخطوط الإنتاج للأدوية داخل المدينة تتم بشكل إلكتروني ودون تدخل بشري، والمعدات داخل المدينة بها أعلى معايير الأمان.

وأضاف عمرو ممدوح في حواره في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "،: "في ظل توجيهات الرئيس السيسي يتم العمل على بناء قدرات مصر في تصنيع المواد الخام للادوية ويتم دراسة كيفية توطين صناعة المواد الخام في مصر ".

الكهرباء تكشف حجم الزيادة في فواتير الكهرباء وموعد التطبيق

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة أعلنت عن زيادة أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات، وتطبيق الزيادة الجديدة ابتداءً من شهر يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن الزيادة لم تشمل كل الشرائح، فتسعيرة الكهرباء للصناعة لم تتغير، أو أسعار الكهرباء التجارية لم تتحرك.

وتابع "حمزة"، ببرنامج "حوار الخميس"، مساء الخميس، أن زيادة الأسعار شملت من يستهلك حتى 1000 كيلو بمعدل 10 قروش للكيلو، والدعم ما زال موجودا حتى الآن، رغم الزيادة الجديدة.



نجل وحيد حامد يكشف تفاصيل مهمة عن فيلم القرار.. فيديو

كشف مروان حامد، نجل الراحل وحيد حامد، مخرج فيلم "القرار"، إن فترة 30 -6 وما بعدها، أغلب المصريين عاشوها، والكل لديه مشاعر خاصة بتلك المرحلة، أن الشعب المصري اقتنع في 30 يونيو أن الشعب في جانب والإخوان في جانب آخر، أن الفيلم أعد خصيصا للمشاهد الذي لم يحضر ثورة 30 يونيو، والشباب تحت 18 سنة، لأن هؤلاء الشباب عاشوا فترة حكم الإخوان وعمرهم 10 سنوت فقط.



قال مروان وحيد حامد، إن اليوم هى ذكري ميلاد والده الراحل وحيد حامد، موضحًا أنه لا يمر يوم بعد وفاة والده إلا ويرى أثره.





الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نسعى لإصدار قرار يدعم حقوق مصر والسودان المائية..فيديو

قال السفير ماجد عبد الفتاح ، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن استمرار العملية التفاوضية في قضية سد النهضة، دون التوصل لاتفاق سيدفع السودان للمطالبة بعقد الجلسة الثانية لمجلس الأمن .

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج “آخر الأسبوع” عبر فضائية “صدى البلد” أن جيبوتي والصومال لم تتحفظا على القرار الثاني من الجامعة العربية بشأن السد بعد تأكيد تعنت اثيوبيا، مشيرا إلى أن هناك حالة من التردد الدولي تجاه مناقشة قضايا المياه والأنهار في مجلس الأمن .



مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 يونيو معجزة إلهية وهي ثورة بيضاء ضد الإخوان المسلحين بالحقد والنار

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثورة يونيو معجزة إلهية وهي ثورة بيضاء، وكانت ثورة معقدة لأن أطراف المقاومة فيها عنيدة وشرسة، حيث في الداخل الإخوان المسلمين مسلحين بالحقد والنار، ويعاونهم المتعاطفين معهم، ومن الخارج كان التنظيم الدولي المسلح بالمال والميديا، وبعض الدول العربية والأفريقية، ومجموعة سايكس بيكو واللوبي الصهيوني.



وأضاف مجدي عبدالحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المخابرات المصرية والجيش المصري، كان هو الذي يحدد متى سيبدأ في الوقت المناسب للتخلص منهم، ويجب أن نوجه التحية للمشير طنطاوي لأنه تحمل الكثير في ذلك الوقت.

سامح عاشور: الشعب المصري خرج بالكامل ضد الإخوان في 30 يونيو

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق و عضو مجلس الشيوخ، إن جميع محامين مصر شاركوا فى ثورة 30 يونيو.



وأضاف سامح عاشور، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أنه شعر بالفخر بوجود المحامين مع الشعب فى الشارع، من أجل القضاء على الاحتلال الإخواني.

مدحت العدل: الجيش المصري لم ينفصل عن الشعب ..فيديو

قال السيناريست، مدحت العدل، أن الجيش المصري لم ينفصل عن الشعب المصري، مؤكدا أن كل الأسر المصرية بها أبناء بالقوات المسلحة.

وأضاف العدل خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد” أنني لا أنسى مشهد خلال فترة الإنفلات الأمني ، كان بمجرد دخول دبابة الجيش كان النساء تطلق الزغاريد.





