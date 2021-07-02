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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك : الجزيري يستحق التواجد فى النادي وهدفنا استقرار اللاعبين

حسين لبيب
حسين لبيب

قال حسين لبيب  رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، إن تفعيل بند شراء المحترف التونسي بصفوفهم سيف الدين الجزيري المعار من المقاولون العرب يأتي بالاتفاق مع المدير الفني الفرنسي للفريق، باتريس كارتيرون.

وأضاف حسين لبيب، في تصريحات لفضائية الزمالك، مساء اليوم الخميس:"تم تفعيل بند الشراء بالاتفاق مع كارتيرون فكان الأمر من طلباته، سيف أدى أداءً مشرفًأ مع الزمالك ونتوقع منه الكثير، فاروق جعفر وحسين السيد تفاوضا معه وتمت الموافقة على طلبات الجانبين".

وتابع رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك:"من وجهة نظري أن اللاعبين يشعرون بالاستقرار وأصبحت كل الأمور بسيطة وسهلة وأطلب من الناس دعم هذه اللجنة حتى ينولنا الله الدوري والكأس في هذا الموسم".

موقف بن شرقي 

وبسؤاله عن اللاعبين الآخرين الذين سيتم تجديد التعاقد معهم، ردّ حسن  لبيب:"لا أتخيل وجود لاعب بالزمالك لا يحب النادي، نحن ناس نلتزم بكلمتنا واستطعنا إيجاد المصداقية في حديثنا والجميع على قلب رجل واحد وليس لنا مصلحة سوى مصلحة الزمالك، تعليمات الجهاز الفني كانت تفعيل التعاقد مع سيف الجزيري إذن تم تفعيل بند الشراء وليس مفوض لي الحديث عن الأمور القانونية والمادية".

وتابع رئيس اللجنة التي تُدير الزمالك:"إن شاء الله الدور في التجديد على كل اللاعبين، لم نقل شيء عن سيف الجزيري ثم تم تفعيل بند الشراء وإن شاء الله لو هناك لاعب آخر سيراه الناس"، ليوجه له مراسل قناة ناديه سؤالاً عن تطورات مفاوضات التجديد مع بنشرقي ليرد:"لا أتحدث عن أي شيء لم يحدث حتى الآن"، فيما ردّ عن تطورات موقف فرجاني ساسي مع الزمالك بقوله:"لم أتحدث مع اللاعب وتواصل محاميه مع الزمالك منذ 4 أيام وأخبر محامي النادي بأن اللاعب لن يأتِ لمصر وفسخ عقده مع أننا نمتلك الحق وفق للعقد المبرم وإذا أراد القدوم فننتظره ولكن نتخذ الإجراءات التي تحمي حقوق النادي".

وأتم ليبب تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير ناديه بقوله:"تفاؤلوا خيرًا؛ فريقكم رجال وبإذن الله يحققوا نتائج مثل الطائرة والسلة واليد وبإذن الله تكون اللعبة الرابعة الجماعية على قدر ثقة الجمهور، الآن لايوجد لنا شيء سوى كرة القدم وبإذن الله نستطيع إسعاد الجمهور".

 

حسين لبيب نادي الزمالك سيف الدين الجزيري المقاولون العرب باتريس كارتيرون

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