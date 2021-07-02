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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين فهمي يحكي ذكرياته مع ثورة 30 يونيو

حسين فهمي عن فترة حكم الإخوان: دي مش بلدنا

حسين فهمي
حسين فهمي

قال الفنان حسين فهمى، إن الشعب المصرى كان يرى أن البلاد في ظل حكم الإخوان، متجهة إلى طريق مظلم ومجهول، موضحاً أن العنف الذى انتشر في الشارع المصري خلال سيطرتهم على البلاد لم تشهده مصر على مدى تاريخها، وتابع: "دى مش بلدنا .. وأنا بتفرج على اللى بيحصل قلت أن دى مش بلدنا دى بلد تانية".

جماعة استولت على الحكم.. ولا يمكن أن جماعة تحكم الجموع


وأضاف  الفنان حسين فهمى، خلال اتصال خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعة الإرهابية استولت على الحكم في البلاد وفرضت أيدولوجيتها ورفضت الاستماع لكافة الأصوات، وتعمدت نشر التطرف والإرهاب في ربوع مصر، وتابع: "جماعة استولت على الحكم.. ولا يمكن أن جماعة تحكم الجموع".

ولفت الفنان حسين فهمى، إلى أن من الأشياء المشرفة في حياتنا هي مشاركتنا في ثورة 30 يونيو.

وقالت الإعلامية شافكي المنيرى ، إن ذكريات ثورة 30 يونيو تبدو وكأنها بالأمس.

وأضافت المنيري خلال تقديمها برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما يمر 8 سنوات فقط على ثورة 30 يونيو وتشاهد التغيرات والإنجازات التي طرأت على الدولة المصرية وتشعر بأنك تتنفس حرية وأمان واستقرار، ستتيقن أن 30 يونيو كان يستحق أن ينزل الشعب المصري في هذا اليوم.  

تعتبر ثورة 30 يونيو بداية انطلاق الدولة المصرية نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطوال 7 سنوات نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في عبور الكثير من التحديات والعقبات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، ونفذت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

ومنذ  تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد من 7 سنوات ومصر تشهد إنجازات على كافة الأصعدة سواء في الملف الاقتصادي او الدبلوماسي أو الاجتماعي .
 

 

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نشر الفنان محمد رمضان فيديو للنجم الكبير حسين فهمي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".


وظهر الفنان حسين فهمي وهو يثنى على محمد رمضان واهداه لقب "الواد التقيل" وكتب رمضان موجها حديثه إلى حسين فهمي ومعلقا على الفيديو: النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية لكي تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء ..أعوذ بالله من كلمة أنا"

واشتهر حسين فهمي بلقب "الواد التقيل"  منذ لقبته به السندريلا سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو" وغنت له الأغنية الشهيرة "يا واد يا تقيل".
يذكر أن كليب "ثابت" للفنان محمد رمضان حقق 8.6 مليون مشاهدة وذلك بعد طرحه فى 16 يونيو الحالى عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

"ثابت" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن.
وحرص محمد رمضان، على الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة “ثابت” وتصدرها التريند رقم ١ عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 
وكتب محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “#ثابت رقم واحد على يوتيوب في مصر و مُعظم الدول العربية”.

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