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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الدين الجزيري : نتمنى الفوز أمام المحلة ولا نشغل بالنا بالمنافس

سيف الجزيري
سيف الجزيري

تمنى سيف الدين الجزيري مهاجم  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على غزل المحلة فى الدوري الممتاز  لدخول فترة الراحة بمعنويات جيدة.

وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات لقناة الزمالك ردا على أن مصطفى محمد يقول بأن سيف أفضل منه: "لعبت مع مصطفى محمد في طنطا وشكلنا ثنائي جيد. شهادته في حقي أمر جيد رغم أنه أصغر مني سنا، لأنه من أفضل المهاجمين في مصر".

وأضاف سيف الدين الجزيري "أتمنى أن أكون على قدر ثقة باتريس كارتيرون، وأقدم أفضل أداء ممكن لأسعد جماهير الزمالك".

وعن المباراة المقبلة، قال الجزيري "أتمنى الفوز في المباراة المقبلة لنحصل على راحة بأريحية أكبر".
وأتم "نريد الفوز في مبارياتنا ولا نشغل بالنا بنتائج المنافس".

مباراة الزمالك وغزل المحلة 

 

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري، قبل الدخول في فترة راحة لقرابة الشهر إلى أن يلعب الأهلي مؤجلاته في المسابقة.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز مساء اليوم الخميس بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

 

سيف الدين الجزيري الزمالك غزل المحلة الدوري الممتاز نادي الزمالك

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