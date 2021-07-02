دجل.. زاهى حواس يكشف حقيقة استخدام السحر فى التنقيب عن الآثار

قال زاهى حواس عالم الآثار المصرية ، إنه قام بتقديم برنامج تلفزيونى فى روسيا بلغ عدد مشاهديه ٣٠٠ ألف شخص تحدث فيه عن موكب المومياوات الذهبية و عن الاكتشافات الأثرية.





وأضاف" حواس"خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى" شريف عامر" فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "mbcمصر" أنه ألقى محاضرة فى روسيا ثم وقع على كتابه سحر الأهرامات.



وأوضح عالم الآثار ووزير السياحة الأسبق، أن كتابه سحر الأهرامات يعد الكتاب الخامس له الذى ترجم للغة الروسية، منوها إلى أنه لا يوجد ما يسمى استخدام السحر فى التنقيب عن الآثار معقبا :"كله دجل فى دجل".





وأكد أن الشخص الذى يدعى أنه ينقب عن الآثار باستخدام السحر هو رجل دجال يخدع الأشخاص و يقوم باستغلالهم من خلال بيع آثار مقلدة لهم، منوها إلى أن لابد من المحافظة على الآثار .



وتابع بدأت فكرة التنقيب عن الآثار عندما كان الأشخاص يبحثون عن الذهب و الزئبق الأحمر، مناشدا وزارة الآثار بتقديم جوائز و حوافز مادية لكل شخص يعثر على قطعة آثار و يقوم بتسليمها لوزارة الآثار.



وأشار إلى أن خالد العنانى وزير السياحة و الآثار التقى بشخص عثر على آثار فى الفترة السابقة، لافتا إلى أنه لا يجب الالتفات إلى الشائعات حول استخدام السحر للتنقيب عن الآثار .

ووقع عالم الآثار المصرية الدكتور"زاهي حواس" كتابه عن سحر الأهرامات والذي ترجم باللغة الروسية.

وقدَّم "حواس" عرضًا لأحد كتبه المترجمة حديثاً إلى اللغة الروسية.

وتم استضافة "حواس" للقاء تلفزيوني لمدة ساعة وتحدث عن أن مصر آمنة، وعن الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على آثار مصر،والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.

ووجه "حواس" رسالة من الدكتور "خالد العناني" وزير السياحة والآثار الي الشعب الروسي يقول إن وزارة السياحة تقوم بعمل كل الإجراءات الاحترازية في سبيل ضمان سلامة السائح الروسي وجميع الجنسيات الي مصر والتعامل معهم علي اعلي مستوي.

وقام السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الإتحادية، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، بالاجتماع صباح اليوم مع “أولجا ليوبيموفا” وزيرة الثقافة الروسية.



وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وذلك في ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، كما تم مناقشة التفاصيل الخاصة بعدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين خلال العامين القادمين.



وأقام السفير المصري في موسكو حفل بدار السكن على شرف د. زاهي حواس حضره عدد من كبار المسئولين والسفراء الأجانب والمتخصصين في علم المصريات، تحدث خلاله عن آخر الاكتشافات الأثرية في مصر، مبرزاً على نحو خاص الكشف الأثري الخاص بالمدينة المفقودة في الأقصر.

وفي نهاية الجولة زار "حواس" متحف المجوهرات الخاصة بالامبراطورية الروسية.