الناجون من جحيم Me Too رغم الإدانة.. إطلاق سراح بيل كوسبي وتسوية مالية لجيمس فرانكو

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته حملة Me Too العالمية لوقف التحرش والاستغلال الجنسي في مجالات العالم المختلفة وعلى رأسها هوليوود، إلا أن أحداث جديدة طرأت هزت من عرش هذا النجاح.

تداعيات حملة Me Too

جزء من القائمة السوداء لحملة أنا أيضا

كان مؤسسو حملة Me Too يتباهون دائما بقدرتهم على إحداث تغييرات كبيرة في هوليوود، منها إدانة بعض النجوم وصناع السينما بجرائم اعتداء جنسي وتحرش بالنجمات واستغلال نفوذهم بصورة مشينة.

اعتقد الكثيرون أن لائحة العار التي ضمت العديد من الأسماء الشهيرة في هوليوود من الحاصلين على أعلى الجوائز والمسيطرين على الصناعة، كافية بألا يعودوا مرة أخرى إلى الأضواء، وحجز المدانين منهم قانونيا داخل السجون.

لكن جرت الأمور كما لم يشته مؤيدو هذه الحملة العالمية، وأصبح عدد كبير منهم في طريقه إلى العودة بعد فشل أصحاب الحقوق في إثبات إدعاءاتهم أمام القضاء، وتوغل بعضهم في الصناعة بعلاقاتهم وأموالهم ما يتيح لهم فرصة للعودة.

نقدم في السطور التالية عدد من الحالات التي وقعت مؤخرا وتنذر باحتمالية عودة العديد من الأسماء إلى أضواء هوليوود بعد سنوات من الاختفاء والاختباء وتجنب الظهور العلني، والبقاء في السجن كما حدث مع بيل كوسبي على إثر ما سببته لهم Me Too .

براءة بيل كوسبي وخروجه من السجن

بيل كوسبي

حاول الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي الخروج من السجن طوال العامين الماضيين بعدما أدين بتهمة الإكراه الجنسي، تقجم محاموه بطلب الخروج من السجن مقابل دفع كفاية.

أدين كوسبي الذي يبلغ من العمر 83 عاما، في سبتمبر 2018، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة قبل أكثر من 10 سنوات وحكم عليه بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات.

أطلق سراح بيل كوسبي بعدما ألغت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حكما بإدانته بتهمة الاعتداء الجنسي بحسب موقع بي بي سي.

وقضى بيل كوسبي عامين خلف القضبان من إجمالي عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام، وحكم خروجه استند على عدد من الأخطاء في إجراءات الإدانة والتحقيق.

تسبب خروج بيل كوسبي الذي بتقديم الفقرات الكوميدية على التلفزيون الأمريكي في الستينات، والثمانينات، في حالة من الغضب بين مشاهير هوليوود، وخوف الكثيرون من أن تثبط هذه الحادثة من جهود مكافحة التحرش والاعتداء.

اتهمت العشرات من النساء بيل كوسبي علنا بالاعتداء الجنسي، لكنه حوكم جنائيا عن الحادث الذي وقع بحث لاعبة كرة السلة السابقة أندريا كونستاند فقط. وكان يُنظر إلى إدانته في 2018 على نطاق واسع على أنها لحظة فارقة في حركة "أنا أيضا" بحسب موقع بي بي سي.

تسوية جيمس فرانكو

جيمس فرانكو

كان انضمام الممثل جيمس فرانكو للقائمة السوداء لحركة Me Too مفاجأة للعديد من محبي نجم سلسلة أفلام سبايدر مان الشهير، إلا أنه مازال يشارك في أعمال سينمائية وتلفزيونية إلا أنه ظل بعيدا عن الأضواء.

في يناير 2018، اتهمت 5 نساء جيمس فرانكو الذي يبلغ من العمر 43 عاما، بالتحرش الجنسي خلال عمله معهن، واستغلال نفوذه لإجبارهم على القيام بأعمال منافية والضغط عليهن لتصوير مشاهد عارية.

وعلى الرغم من تأييد جيمس فرانكوا لحركة أنا أيضا في تصريحات علنية ونفي الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن العديد من مواقع الفن العالمية نشرت منذ ساعات أخبارا حول اتفاق الممثل الأمريكي مع سيدتان على تسوية دعوى قضائية ضده.

اتفق الممثل جيمس فرانكو مع طالبتين سابقتين في مدرسة للتمثيل، كان قد أسسها في لوس أنجلوس، على تسوية دعوى قضائية تتهمه بسوء السلوك الجنسي بحسب بي بي سي.

ووفقا للتسوية، أسقطت سارة تيثر كابلان وتوني جال، وهما طالبتان في مدرسة تمثيل مغلقة حاليا أسهها فرانكو وأطلق عليها اسم "استوديو 4"، دعوتهما القضائية.

محاولات كيفن سبيسي للعودة

كيفن سبيسي

تعرض الممثل الأمريكي الشهير كيفن سبيسي لحملة شرسة منذ بزوغ الإدعاءات التي وجهت ضده بالتحرش والاعتداء الجنسي على مراهق عام 2018، لإقصاء كبير من هوليوود.

أجبر كيفن سبيسي الذي يبلغ من العمر 61 عاما على التقاعد وترك مسلسله الشهير House of Cards بإعلان وفاته بصورة مفاجئة ضمن الأحداث، ردا على المزاعم الموجهة ضده.

وجهت محكمة بولاية ماساتشوستس الأمريكية اتهامات للممثل الأمريكي، كيفن سبيسي على خلفية مزاعم بأنه تحرش بمراهق في 2016، ومثل أمام المحكمة عدة مرات.

اتهمت مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة هيذر أونرو خلال مؤتمر صحفي في نوفمبر 2017، أن كيفن سبيسي اعتدى جنسيا على ابنها الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 18 عاما في مطعم نانتكت عام 2016 بعدما اشترى له مشروبا كحوليا رغم أنه كان دون 21 عاما، وهي السن القانونية لشرب الكحوليات في الولاية.

اختفى كيفن سبيسي الحائز على جائزة الأوسكار من الأضواء خلال العامين الماضيين، ثم تسبب خبر مشاركته في فيلم إيطالي مؤخرا في حالة من الجدل والرفض الشديد في هوليوود.

أزمة كيفن سبيسي مع حملة أنا أيضا الكبري هي عدم اعتذاره وإقراره بأفعاله علنا، وإصراره على الإنكار رغم تردد العديد من الشكاوى بحقه بحسب تقرير نشره موقع فاريتي.