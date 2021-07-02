أخبار التوك شو.. مدينة الدواء: سنبدأ المرحلة الثانية لصناعة أدوية أمراض الأورام.. وزارة الصحة تزف خبرا سارا للمصريين.. وحجم الزيادة في فواتير الكهرباء وموعد التطبيق

تناولت برامج “التوك شو” أمس الخميس، عددا من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي..

تكليف الرئيس.. مدينة الدواء: سنبدأ المرحلة الثانية لصناعة أدوية أمراض الأورام

قال الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية، إن كافة محطات وخطوط الإنتاج للأدوية داخل المدينة تتم بشكل إلكتروني ودون تدخل بشري، والمعدات داخل المدينة بها أعلى معايير الأمان.



منها القتل.. إلهام شاهين: تلقيت تهديدات عديدة من جماعة الإخوان.. فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنني واجهت كل أنواع السفالات من جماعة الإخوان، مؤكدة أنني تلقيت تهديدات عديدة منهم، وأيضا السباب الموجه لي.



مدحت العدل: الجيش المصري لم ينفصل عن الشعب ..فيديو

قال السيناريست، مدحت العدل، أن الجيش المصري لم ينفصل عن الشعب المصري، مؤكدا أن كل الأسر المصرية بها أبناء بالقوات المسلحة.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة أعلنت عن زيادة أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات، وتطبيق الزيادة الجديدة ابتداءً من شهر يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن الزيادة لم تشمل كل الشرائح، فتسعيرة الكهرباء للصناعة لم تتغير، أو أسعار الكهرباء التجارية لم تتحرك.



وزارة الصحة تزف خبرا سارا للمصريين .. الأسبوع المقبل

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مرض ضمور العضلات، من الأمراض التى تحتاج أدوية غالية الثمن، وعلاجها الأعلى بالعالم.



هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

قال علي أبو دشيش، المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، أن الدكتور زاهي حواس متواجد خلال تلك الفترة في موسكو من أجل الترويج للسياحة المصرية.



مصطفى بكري: السيسي يتوكل على الله .. وربنا حمى البلد من مؤامرات كبيرة

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي دائما ما يتوكل على الله، مؤكدا أن “الله سبحانه وتعالي حمى البلد من مؤامرات كثيرة ومتعددة.



مصر دولة كبيرة وقوية.. 7 سنوات إنجازات في عهد السيسي

تعتبر ثورة 30 يونيو بداية إنطلاق الدولة المصرية نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نسعى لإصدار قرار يدعم حقوق مصر والسودان المائية..فيديو

قال السفير ماجد عبد الفتاح ، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن استمرار العملية التفاوضية في قضية سد النهضة، دون التوصل لاتفاق سيدفع السودان للمطالبة بعقد الجلسة الثانية لمجلس الأمن .



محام: مصر أكثر دولة عربية بها حالات الضرب من الزوجة لزوجها

قال المحامي عصام عجاج، إن قانون العقوبات يعاقب على جريمة الضرب حتى وإن لم يترك أثر على المجني عليه.