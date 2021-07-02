خالص العزاء.. سمية الخشاب تنعي رجل الأعمال أنسي ساويرس

نعت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس عن الذي توفي عن عمر يناهز الـ 91 عاما.



وكتبت سمية الخشاب تعليقا على وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، قائلة "‏كل العزاء والمواساة لرجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس والعائله الكريمة في وفاه المهندس انسي ساويرس.. الله يرحمه ويسكنه جناته امين"

شُيعت،امس الأربعاء، جنازة رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس، الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما، بكنيسة "الملاك والعذراء" في منطقة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، جنوب شرقي مصر.

وترأس جنازة أنسي ساويرس، الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، مندوبا عن البابا تواضروس الثاني.

واقتصر الحضور على أفراد عائلة ساويريس فقط، وسط اتباع للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. وقررت العائلة عدم إقامة عزاء، والاكتفاء فقط بالصلاة داخل الكنيسة



وعن السيرة الذاتية للراحل، توفي أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 عاما، حيث ولد في 30 أغسطس 1930 في محافظة سوهاج، لعائلة قبطية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من "جامعة القاهرة" عام 1950.

وعن حياته العملية، فقد أسس الراحل "شركة لمعي وأنسي" للمقاولات وهو إبن 20 عاما، وذلك في عام 1950 فور تخرجه من كلية الزراعة، ثم أسس "شركة أوراسكوم للتجارة والمقاولات" عام 1975 والمعروفة اليوم باسم "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وهي الصرح الاقتصادي المصري الكبير.

وتبوأ الراحل منصب الرئيس الفخري وعضو مجلس المديرين في كل من "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، وأيضا الرئيس التنفيذي للشركة ذاتها، ورئيس "شركة أوراسكوم للتجارة"، ورئيس مجلس إدارة "مستشفى السلام"، ورئيس "جمعية الشبان المسيحية في مصر"، ورئيس "جمعية رجال الأعمال المصرية الإسكندنافية".

كما شغل الملياردير الراحل عضوية مجلس إدارة كل من "شركة أوراسكوم للفنادق ومشروعات التنمية"، و"بنك مصر"، و"الشركة الفرعونية للتأمين".

وكان الملياردير أنسي ساويرس متزوج من السيدة "يسرية لوزة" وله ثلاثة أبناء هم، نجيب ساويرس، سميح ساويرس، ناصف ساويرس، الذين يقودون الأن مختلف شركات المجموعة الأم "أوراسكوم”، ومن أبرز مراحل حياته هي هجرته إلى ليبيا عام 1966، حيث عمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يعود إلى مصر في منتصف السبعينات، وكان ذلك بعد أن رأس شركته البأولى لمدة 5 سنوات عقب تأميمها على مرحلتين جزئين وكليا عام 1961.



وشددت إدارة شركة أوراسكوم المسئولة عن إدارة منتجع الجونة السياحى والذى يقع شمال مدينة الغردقة، من إجراءاتها الأمنية بالتزامن مع إجراءات جنازة رجل الأعمال "أنسى ساويرس"، حيث أغلقت كافة الأبواب أمام كافة الوافدين.



فيما اكد مصدر أن العزاء يقتصر فقط على أفراد العائلة، ولن يسمح بالدخول لأى شخص مع إلغاء التصاريح اليومية للزائرين، كذلك تم منع كافة وسائل الإعلام من تغطية مراسم الجنازة.



كان القمص مينا عزيز، مسؤول الاعلام والعلاقات العامة بإيبارشية البحر الأحمر، أعلن أن الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر سيترأس قداس جنازة رجل الأعمال أنسى ساويرس، ويشاركه أن الانبا أرميا، الأسقف العام مدير المركز الثقافي القبطي بالقاهرة