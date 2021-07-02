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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن التمثيلية تحذر من كيانات وهمية تستغل طموحات الشباب و تسيء للمهنة

أشرف زكي
أشرف زكي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي بيانًا صحفيًا، بعد ورود شكاوى بخصوص وجود بعض الكيانات الوهمية التي تستغل الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وحذرت نقابة المهن التمثيلية، من كيانات تحتال على الشباب الراغبين فى القيام بأعمال فنية مختلفة مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم بصورة تسىء لشرف المهنة.

وجاء في بيان النقابة: "وردت للنقابة الكثير من الشكاوى بخصوص بعض الكيانات التي تحتال على الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة، مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم بصورة تسيء لشرف المهنة".

وأضاف البيان: "لذا تهيب النقابة بجمهور مصر العظيم من هواة الفن وعشاقه أن يتوخى الحذر من عمليات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور التي لا يقبلها المجتمع المصري أو القانون والتي تستغل أحلام وطموح البسطاء بالابتزاز تحت ضغط دوافع الأمل والرغبة في تحقيق الشهرة والنجومية في مجال التمثيل".

بيان النقابة 

وتابع البيان: "ويحذر مجلس نقابة المهن التمثيلية الجميع من التعامل مع هذه الكيانات سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات تدعى كذبا القدرة على استخراج تصاريح العمل بمجال التمثيل، وتدعي القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمسائلة القانونية".

واختتم البيان: "إن النقابة كيان له إدارته وقراراته الخاصة وورشته الرسمية المتخصصة والموهاة لاستخراج هذه التصاريح وبالتالي فهي لا تعترف بما دون ذلك من طرق وأبواب خلفية".

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