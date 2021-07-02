ثورة 30 يونيو|هالة صدقي : أي فنان يخشى الاحتكاك ب_ السياسة

قالت الفنانة هالة صدقى ، إنها لم تخش المشاركة في ثورة 30 يونيو كون الأمر كان متعلقا بمستقبل البلاد.

وأضافت الفنانة هالة صدقى "، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أي فنان يخشى الاحتكاك ب_ السياسة حتى لا يفقد بعض جمهوره ، ولكن خلال ثورة 30 يونيو الجميع شارك حرصاً على مستقبل مصر.

وتابعت هالة صدقي : "مصر مرت بفترة عصيبة.. كان هيجلنا انفصام في الشخصية من كم الصدمات.. كم الصدمات كان هائلا".

وأشارت الفنانة هالة صدقي ، أن الأحداث التي شهدتها مصر كانت كاشفة لشخصيات وعلماء ومثقفين صدموا الشعب المصرى ، اتصدمنا في علماء ومثقفين.. إحنا اتحطينا في خلاط.. الشعب المصرى قوى ولديه وعى كافى من معرفة الكاذب والصادق والمحب للبلد وعدوها".

وأكدت الفنانة هالة صدقى ، أن مصر الآن تجرى وتحقق إنجازات كثيرة في كافة القطاعات، لافتة إلى أنه رغم الإنجاز الكبير إلا أن هناك تحديا داخليا يكمن في عناصر الإخوان المنتشرين في بعض الوظائف والهيئات.

وتابعت هالة صدقى : " الإخوان منتشرين في المجتمع إحنا مش شايفينهم في بعض الوظائف والهيئات".

حسين فهمي : في حكم الإخوان قلت أن دى مش بلدنا دى بلد تانية".

ومن جانبه قال الفنان حسين فهمى، إن الشعب المصرى كان يرى أن البلاد في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، متجهة إلى طريق مظلم ومجهول، موضحاً أن العنف الذى انتشر في الشارع المصري خلال سيطرتهم على البلاد لم تشهده مصر على مدى تاريخها، وتابع: "دى مش بلدنا.. وأنا بتفرج على اللى بيحصل قلت أن دى مش بلدنا دى بلد تانية".



وأضاف "فهمى"، أن الجماعة الإرهابية استولت على الحكم في البلاد وفرضت أيدولوجيتها ورفضت الاستماع لكافة الأصوات، وتعمدت نشر التطرف والإرهاب في ربوع مصر، وتابع: "جماعة استولت على الحكم.. ولا يمكن أن جماعة تحكم الجموع".

ولفت "فهمى"، إلى أن من الأشياء المشرفة في حياتنا هي مشاركتنا في ثورة 30 يونيو.

تعتبر ثورة 30 يونيو بداية انطلاق الدولة المصرية نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطوال 7 سنوات نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في عبور الكثير من التحديات والعقبات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، ونفذت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

ومنذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد من 7 سنوات ومصر تشهد إنجازات على كافة الأصعدة سواء في الملف الاقتصادي او الدبلوماسي أو الاجتماعي .

