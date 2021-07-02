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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية البالغ عددها 21 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة 

مدرسة i-tech  للتكنولوجيا التطبيقية  : 250 درجة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية : 250 درجة

 مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية : 250 درجة

 مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية : 250 درجة

مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام  : 250 درجة 

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة 

مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة 

 مدرسة بي تك  للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة 

 مدرسة غبور 1  للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة 

 مدرسة الانتاج الحربي بحلوان  للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة 

 مدرسة بدر  للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة 

مدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية : 210 درجة 

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة 

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر : 230 درجة

 مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية : 210 درجة

 

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية

مدرسة السويدي  للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم : 250 درجة

 مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية : 210 درجة

 

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية :  250 درجة

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية : 210 درجة

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية  : 250

 

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية

 مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية :  230 درجة

 

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الاسكندرية

مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية : من 210 درجة 

وكان قد أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ اطلاقها ، قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها

وقال نائب وزير التعليم : في العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط .

وأضاف قائلا : يتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وهناك مقابلات شخصية يخضع لها الطلاب  ، وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وأكمل مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى

مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، واختتم مجاهد مؤكدًا على أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.

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