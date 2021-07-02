ننشر تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية البالغ عددها 21 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

مدرسة i-tech للتكنولوجيا التطبيقية : 250 درجة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية : 250 درجة

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية : 250 درجة

مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية : 250 درجة

مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام : 250 درجة

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة الانتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية : 210 درجة

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر : 230 درجة

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية : 210 درجة

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم : 250 درجة

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية : 210 درجة

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية : 250 درجة

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية : 210 درجة

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية : 250

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية : 230 درجة

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الاسكندرية

مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية : من 210 درجة

وكان قد أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ اطلاقها ، قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها

وقال نائب وزير التعليم : في العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط .

وأضاف قائلا : يتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وهناك مقابلات شخصية يخضع لها الطلاب ، وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وأكمل مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى

مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، واختتم مجاهد مؤكدًا على أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.