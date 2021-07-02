لمواليد 1 يوليو.. ماذا يخبئ لك برج السرطان في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:

شخصية اليوم

إذا كنت مولودا في يوم 2 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك روح خيال، وتحب السفر كثيرا، وتميل للتواجد في البلاد الساحلية.

أنت عاطفي وحساس ومتقلب جدا وتنجذب للفنون وقد تكون لديك موهبة فنية.



نصيحة:

عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

وقد يتمتع مواليد برج السرطان بابتسامة وضحكة جذابة، ولديه جاذبيه للنساء غير طبيعية بسبب حنيته وخجله الغامض ويخجل أمام المرأة ولكنه يحسسها انها ملكه وأنه فارس احلمها وعندما يمتلكها يهرب وخاصة عن طلب الزواج منه.

السرطان في العمل

مواليد برج السرطان مخلصين في العمل ولأصدقائه بالعمل ولكنه لم يقدم خدمات الا بمقابل او لايحب ان يتدخل للوساطه لأي شخص فهو شخص حيادى لايحب خساره احد من أجل احد أو من اجل عمل او مساعده يخاف أن يتدخل يحدث مشكله.

السرطان والزواج

يتميز مواليد برج السرطان بأنه زوج خاضع لوالدته وشقيقته وزوجته ، فهو شخص غريب جدا يحب سيطره امرأه من الثلاثة دول التحكم به، اما أمام الناس يعطيك احساس انه لا كلمه لاحد سواه اما الخفى هو مسيطر عليه هؤلاء النساء ولذلك يلجأ للخيانة والمتعه الجنسيه بسبب سيكولوجياته الغريبه.

