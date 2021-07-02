عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة تكشف كواليس إقالتها من دار الأوبرا في عهد الإخوان

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الإصرار على تحدى الجماعة الإرهابية بدأ من دار الأوبرا المصرية.

وأضافت وزيرة الثقافة ، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية شافكى المنيرى ،: "وكان هناك قرار بإقالتى من رئاسة دار الأوبرا، ورفضه جميع الفنانين والعاملين".  


وأكدت وزيرة الثقافة ، أن دار الأوبرا تحدت تغيير الهوية من جانب الجماعة الإرهابية، موضحة أن الاعتصام لم يكن فنانين ومثقفين فقط، ولكن انضم لهم الشعب وقتها، وكان هناك اتفاق غير عادى، في حب مصر والخوف على مصر.

وذكرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ، أن 30 يونيو من أعظم أيام التاريخ الحديث، لأنها مثلت عودة الهوية الوطن، وعودتنا كمصريين.

ولفتت وزيرة الثقافة، إلى أن التجربة القاسية لها كان بها دروس قوية، واستفادت كثيرا منها، لافتة إلى أنها استشعرت أهمية الفن، مؤكدة أن 30 يونيو كانت سببا في أن يصل ما تقدمه دار الأوبرا لكل المصريين، حيث أن تحدى دار الأوبرا للجماعة الإرهابية ساهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر. 

وذكرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن توليها وزارة الثقافة كانت مسؤولية كبيرة كأول سيدة تتولى منصب وزيرة الثقافة، خاصة فى ظروف لم تكن سهلة، وتم وضع أمور كثيرة واستكمال ما تم إنجازه في وزارة الثقافة فى السنوات السابقة، وواجهنا تحدى جائحة كورونا، نتج عنها ابتكار أفكار كثيرة حققنا فيها نجاحات.

اقرا أيضا| وزيرة الثقافة تشيد بالتزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية في معرض الكتاب

 

شهد اليوم الأول من معرض الكتاب في دورته 52  التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 72 الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

واشادت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور الشديد بالإجراءات الاحترازية المفروضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول  72 الف زائر ، وتم رصد العدد من خلال المنصة الالكترونية مما يثبت وعى وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع. وأبدت سعادتها بإقامة هذه الدورة رغم التحديات.

 

فيما قال الدكتور هيثم الحاج إن  مبادرة "ثقفتك كتابك" التي اطلقتها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهدت اقبالا كبيرا من الزوار حيث يتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيه هذا إلى جانب الاقبال على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب إضافة إلى اجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء وجناح الكتب التعليمية والأطفال . 

كما أشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض الذى أتاح الوصول إلى الاجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجود على المنصة أو الخرائط الارشادية في ارجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الاجنحة لإرشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية .

 

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة دار الأوبرا شافكي المنيري الجماعة الارهابية عهد الإخوان الإعلامية شافكي المنيري الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

ترشيحاتنا

اليمن.. الجيش يعلن مقتل عشرات الحوثيين في استهداف جوي للتحالف

حسين فهمي عن فترة حكم الإخوان: دي مش بلدنا

ثورة 30 يونيو|هالة صدقي : أي فنان يخشى الاحتكاك ب_ السياسة

سورة الكهف.. يستحب قراءتها يوم الجمعة وآياتها تحفظ من فتنة الدجال

شافكي المنيري ترفع الكارت الأحمر على الهواء لهذا السبب

المستفيد الوحيد.. تأثير غريب لوباء كورونا على القطط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

صدمة عبد الحفيظ ورد فعل غريب من موسيماني في لقاء الأهلي وبيراميدز..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ