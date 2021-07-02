وزيرة الثقافة تكشف كواليس إقالتها من دار الأوبرا في عهد الإخوان

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الإصرار على تحدى الجماعة الإرهابية بدأ من دار الأوبرا المصرية.

وأضافت وزيرة الثقافة ، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية شافكى المنيرى ،: "وكان هناك قرار بإقالتى من رئاسة دار الأوبرا، ورفضه جميع الفنانين والعاملين".



وأكدت وزيرة الثقافة ، أن دار الأوبرا تحدت تغيير الهوية من جانب الجماعة الإرهابية، موضحة أن الاعتصام لم يكن فنانين ومثقفين فقط، ولكن انضم لهم الشعب وقتها، وكان هناك اتفاق غير عادى، في حب مصر والخوف على مصر.



وذكرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ، أن 30 يونيو من أعظم أيام التاريخ الحديث، لأنها مثلت عودة الهوية الوطن، وعودتنا كمصريين.



ولفتت وزيرة الثقافة، إلى أن التجربة القاسية لها كان بها دروس قوية، واستفادت كثيرا منها، لافتة إلى أنها استشعرت أهمية الفن، مؤكدة أن 30 يونيو كانت سببا في أن يصل ما تقدمه دار الأوبرا لكل المصريين، حيث أن تحدى دار الأوبرا للجماعة الإرهابية ساهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر.



وذكرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن توليها وزارة الثقافة كانت مسؤولية كبيرة كأول سيدة تتولى منصب وزيرة الثقافة، خاصة فى ظروف لم تكن سهلة، وتم وضع أمور كثيرة واستكمال ما تم إنجازه في وزارة الثقافة فى السنوات السابقة، وواجهنا تحدى جائحة كورونا، نتج عنها ابتكار أفكار كثيرة حققنا فيها نجاحات.

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شهد اليوم الأول من معرض الكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 72 الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

واشادت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور الشديد بالإجراءات الاحترازية المفروضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول 72 الف زائر ، وتم رصد العدد من خلال المنصة الالكترونية مما يثبت وعى وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع. وأبدت سعادتها بإقامة هذه الدورة رغم التحديات.

فيما قال الدكتور هيثم الحاج إن مبادرة "ثقفتك كتابك" التي اطلقتها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهدت اقبالا كبيرا من الزوار حيث يتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيه هذا إلى جانب الاقبال على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب إضافة إلى اجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء وجناح الكتب التعليمية والأطفال .



كما أشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض الذى أتاح الوصول إلى الاجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجود على المنصة أو الخرائط الارشادية في ارجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الاجنحة لإرشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية .