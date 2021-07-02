قال اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية قائمة على العنف والدم منذ نشأتها تحت شعار الإسلام هو الحل والدين بريء من أمثالهم، لافتا إلى أنه يجب توعية الشعب المصري بمدى خطورة هذا التنظيم الإرهابي وتفنيد أكاذيبه وتعريته أمام الجميع.

جماعة الإخوان الإرهابية



وأضاف اللواء مجدي عبد الحليم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية كشفت نواياهم الخبيثة للشعب المصري الذي ثار عيلهم في الـ 30 يونيو، مشيرا إلى أنهم يحاربون من أجل الوصول للحكم مرة أخرى.

وتابع اللواء مجدي عبد الحليم ، الجيش المصري صخرة قوية ضد قوى الاستعمار التي تعمل من أجل تقسيم الشرق الأوسط، محذرا من خطورة الشائعات التي تروجها لجان الجماعات الإرهابية لهدم مؤسسات الدولة والنيل من مقدرات الشعب المصري، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين.



دور الإعلام في توعية المواطنين



بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، بلغت تكلفة المشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021) 4.4 تريليون جنيه، وفقاً لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول إرساء دعائم البناء والتنمية والاستقرار.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه خلال الفترة (يوليو 2014- يونيو 2020)، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020 /2021، استثمارات عامة تتعدى تكلفتها الكلية 2 تريليون جنيه، وهو ما نتج عنه العديد من الإنجازات، أبرزها تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول والثروة المعدنية تصدر باقي القطاعات خلال ذات الفترة، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، التي بلغت 1.2 تريليون جنيه، من أهمها مشروع تنمية حقل ظهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليار قدم 3 /يوم، وتنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ( المرحلة الثانية حقلي جيزة وفيوم )، بطاقة إنتاجية 0.7 مليار قدم 3 /يوم، وخط غاز (نورس/أبو الماضي/ الجميل)، بطول 128 كم، وإنشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنويًا، وكذا تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب)، بطاقة 350 مليون قدم3/ يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتوصيله لحوالي 5 مليون وحدة سكنية.

وفي قطاع الكهرباء، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة بلغت 403 مليار جنيه، من أهمها إضافة 650 ميجاوات من محطة توليد جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، وإنشاء 12 محطة في بنبان بقدرة 485 ميجاوات، وإنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات بمحافظة أسوان، وإنشاء محطة رياح بخليج السويس، قدرة 250 ميجاوات، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.

وبلغت تكلفة المشروعات المُنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 225 مليار جنيه، من أهمها إنشاء 417 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و182 ألف وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الخطرة وغير الآمنة وغير المخططة، علاوةً على استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية خلال العامين الماضيين، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، و3.8 مليون م3/يوم لمشروعات الصرف الصحي، وقد نتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.

وفي قطاع النقل، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 117 مليار جنيه، من أهمها طريق وادي النطرون/ العلمين، والصعيد البحر الأحمر (سوهاج/ سفاجا)، وازدواج طريق المنصورة/ طناح/ دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطريق القاهرة السويس (تقاطع الدائري الاقليمي حتى السويس)، وازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسيوط / سوهاج، حيث بلغ طول الطرق التي تم رصفها نحو 9200 كم، ونتج عن ذلك تحسن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.

وفي قطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة المشروعات المنفذة بلغت حوالي 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدة صحية ومركز طب أسرة خلال العامين