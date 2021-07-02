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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حبس زوجها.. هالة صدقي : لسه بيدور على بيت أطيعه فيه

هالة صدقي
هالة صدقي

سخرت الفنانة هالة صدقي من قرار محكمة الأسرة بقصر النيل بحبس زوجها سامح سامي 30 يوما بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومئة ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم. 

ونشرت هالة صدقي صورة أرشيفية لها بالزي الهندي على حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:" احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة". 

واستطردت هالة صدقي ساخرة من زوجها سامح سامي :" لسه بيدور علي بيت أطيعه فيه". 

مناوشات هالة صدقي وزوجها 

تستمر المناوشات والتصريحات الإعلامية بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي منذ عدة أشهر، كان آخرها أمس بعدما كتب والد طفليها التوأم عبر فيسبوك تحذير جديد لطفليه. 

وقال سامح :"لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ«dna»، يوم 13 يوليو وكلو سيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك". 

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حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

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هالة صدقي تستمتع بعطلتها برفقة أبنائها على الشاطئ

إنذار بالطاعة لهالة صدقي 

ونشرت هالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام في مايو الماضي، صورة من الإنذار الذي تلقته للدخول في طاعة زوجها ووالد طفليها.

وكتبت هالة صدقي ساخرة: «خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين». 

وعلقت الفنانة هالة صدقي على تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي في تصريحات إعلامية قائلة: "أنا موافقة جدا على الطاعة ومش معترضة، بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا منها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه".

وتابعت هالة صدقي: " في آلاف أو ملايين الحالات زي حالتي، لكن أصواتهم مش بتوصل، وأكيد في ستات كتير بيتعرضوا للمواقف دي. القوانين دي حقيقي كلها في صف الرجل وتهين المرأة وتجرحها بشكل أو بآخر".

واستطردت: "الراجل دا الحقيقة ممكن يكون عايز شهرة، وممكن مر بظروف نفسية صعبة لخبطته. لأن إحنا من شهر الراجل منزل فيديو بيقول أنا طلقتها على الهوا. وفي نفس الوقت بيبعتلي ماسيدجات عياط وانهيار واعتذارات، لكن عيب أطلعها".

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