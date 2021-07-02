تعرف على حقيقة إغلاق مسرح الساحل مطروح أمام فريق أشرف عبد الباقي

اشتراطات السلامة والصحة المهنية تمنع فرقة اشرف عبد الباقي بالساحل الشمالي

نفي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ما أثير من أخبار عن قيامة بصدور قرار بإغلاق مسرح الساحل الشمالي أثناء وجود فريق الفنان أشرف عبدالباقي لتقديم مسرحية " ليلة العمر ".



قرار بإغلاق مسرح الساحل الشمالي



وأكد محافظ مطروح أن اللجان الأمنية المشكلة أفادت بعدم تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية وذلك بعد فحص ومراجعة الاشتراطات المهنية في المسرح وتم علي الفور اغلاقه .



وأشار محافظ مطروح إلي أنه تم تحرير مخالفه لهم لعدم تطبيق الاشتراطات المهنية وذلك حفاظا علي سلامة الجمهور ومقدمي المسرحية مؤكدا علي أنه في حالة تطبيق الاشتراطات المهنية الخاصة بتشغيل المسرح سيتم منحهم رخصه التشغيل وذلك حرصا علي سلامة المواطنين.

من ناحية أخرى كان محافظ مطروح ،قد استقبل وفد المنطقة الروتارية 2451 روتارى مصر، برئاسة الدكتور عاصم عبد الرازق وعدد من أعضاء النادى فى إطار تدشين أول نادى روتارى بمطروح مع إفتتاح عدد من المشروعات التى تساهم بها المنطقة الروتارية لخدمة أهالي مطروح .



حيث افتتح محافظ مطروح يرافقه أعضاء المنطقة الروتارية ثلاث عيادات متنقلة بالوحدة المحلية بقرية القصر بمدينة مرسي مطروح لخدمة أهالى القرية فى تخصصات النساء والأطفال والباطنة ، موجها الشكر لجهود المنطقة الروتارية ، مع التوجيه لمجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة عمل المظلات و تمهيد مدخل الوحدة المحلية للتيسير على المواطنين ، مع المتابعة المستمرة للحفاظ على هذه العيادات .

كما توجه وفد المنطقة الروتارية لافتتاح محطة تنقية مياه بطاقة 100 م3/يوم لخدمة اهالى منطقة المثانى بمدينة النجيلة

يذكر أنه المشاركة المجتمعية للجنتى الإغائة والطوارئ والمياه برئاسة الاستاذ أسامة الأحمر محافظ روتاري ، ساهمت بعدد من المساهمات لخدمة أهالي مطروح ،خاصة في المجال الطبى منها اهداء محافظة مطروح بشحنة أدوية بتكلفة نحو ٢٠٠ألف جنيه بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية وبنك الدواء لتوزيعها على الوحدات الصحية ، وتوفير علاج امراض مزمنة لعدد ١٨ حالة إنسانية من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مع العمل على حصر احتياجات المجتمع و الوقوف على أكثر المناطق إحتياجا وتوفير مزيد من الخدمات للأهالي.

حضر تدشين أول روتارى بمطروح كلا من رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ورمضان الباجورى رئيس مدينة النجيلة ، ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية بمطروح ومصطفي دياب عن اهالي سيوة ، .