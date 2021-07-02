بيراميدز يفقد رمضان صبحي ودونجا في مواجهة انبي

يفقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعبيه رمضان صبحي ونبيل دونجا في مباراة انبي المقبلة بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في إطار الدوري الممتاز.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي الأخيرة، بينما تعرض نبيل دونجا للطرد في ذات اللقاء.

ويستأنف بيراميدز تدريباته مساء الجمعة بدون راحة بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة انبي المقبلة.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الشوط الأول..الأهلي وبيراميدز

أهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر مباراة الأهلي وبيراميدز ، بعد دخول مفاجئ من أكرم توفيق الذي مرر كرة رائعة داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن سددها طاهر بغرابة شديدة فوق مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

حاول فريق بيراميدز رد الهجمة سريعاً، وتوغل أحمد توفيق من الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، وسدد كرة ارتطمت بقدم علي معلول وتلقاها الشناوي وخرجت إلى ركنية، شكلت خطورة على مرمى الأهلي ولكن دون أهداف.

الشوط الثاني

سجل إبراهيم عادل الهدف الأول بعد دقائق من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحي.

واستطاع حسين الشحات لاعب الأهلي تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعد ارتداد الكرة من تسديدة محمد مجدي أفشة.

مارس الأهلي الضغط المتقدم على لاعبي بيراميدز عقب تسجيل هدف التعادل، ولكن تمركز فريق بيراميدز بالكامل داخل منطقة جزائهم لمنع دخول أي أهداف.

اعترض إبراهيم حسن لاعب بيراميدز، طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء ليطلق الحك صافرته ويحتسب ركلة جزاء.

وتصدى علي معلول لتسديد الكرة وأطاح بها خارج الشباك، وحرم الأهلي من هدف ثاني كاد أن يقلب الموازين.

وأشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في الشوط الثاني لصالح أحمد فتحي لاعب بيراميدز بسبب تدخله العنيف مع علي معلول.

وصنع لاعبو الأهلي فرصة خطيرة على مرمى بيراميدز، وسدد خلالها عمرو السولية كرة صاروخية ولكن تصدى لها أحمد الشناوي على مرتين.

استطاع كهربا متابعة الكرة بطريقة بارعة داخل منطقة الجزاء بعد نزوله بديلاً في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ويتقدم الأهلي 2-1.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الأهلي الى النقطة 42 ويحتل المركز الثالث كما هو، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 محتلاً المركز الـ 9 .