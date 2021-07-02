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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم.. 1 يوليو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا

صدى البلد

 

تعد الأبراج  أحد الاهتمامات التي يلجأ إليها الكثير في يومهم وقدمت خبيرة الابراج عبير فؤاد حظك اليوم مهنيا وعاطفيا 

 

برج الحمل


من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتثبت وجودك في كل مكان تتواجد به.
مهنيا وماليا: تناغم القمر مع عطارد يمنحك قدرة على التطور وتحقق

 

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: تناغم القمر مع عطارد يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء أو رؤساء العمل.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يضع الأصدقاء والأحباب في مقدمة اهتمامك، ويمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذابهم.

 

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: القمر في وضع معاكس، وقد يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي وتنظم وقتك وتحدد أولوياتك.
عاطفيا: اليوم عليك أن تراجع نفسك قبل كل قول كي لا تجرح من تحب أو شريك حياتك

 

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: فينوس ببرجك.. تحسن التعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتؤثر في الآخر.. كما أن قدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك وقتا مناسبا للمغامرة، والفرص متاحة لتحقيق تطوّر.

 

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، تعرف اليوم كيف تقترب من الآخر بذكاء وتتألق سحرا وجاذبيةً.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم قدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك
 

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على انفعالاتك الداخلية ولا تنسَ حق الطرف الآخر.
مهنيا واجتماعيا: من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع من حولك ومع شركاء العمل، وحاول أن تكون لبقا مع الانتباه لحقوقك
 

 

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. من الممكن أن تظهر تميزا، وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

 

القوس
من 23/11 إلى 21/12
ماليا ومهنيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهما، وقد تأتيك فرصة تحلم بها، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل في المقابل على الحب

 

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.
عاطفيا وعائليا: القمر معاكس، وقد يثير الخلافات فاصبر ليومين حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية

 

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.
عاطفيا وعائليا: القمر معاكس، وقد يثير الخلافات فاصبر ليومين حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية

 

 

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تميل للانفتاح وللخروج والانطلاق وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق تواصلا أفضل مع من حولك

 

 

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا مع الأصدقاء والأحباب.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك وأن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للأخطاء والخسائر

الأبراج حظك اليوم عاطفيا مهنيا واجتماعيا

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