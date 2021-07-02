حظك اليوم.. 1 يوليو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا

تعد الأبراج أحد الاهتمامات التي يلجأ إليها الكثير في يومهم وقدمت خبيرة الابراج عبير فؤاد حظك اليوم مهنيا وعاطفيا

برج الحمل



من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتثبت وجودك في كل مكان تتواجد به.

مهنيا وماليا: تناغم القمر مع عطارد يمنحك قدرة على التطور وتحقق

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا: تناغم القمر مع عطارد يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء أو رؤساء العمل.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يضع الأصدقاء والأحباب في مقدمة اهتمامك، ويمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذابهم.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وصحيا: القمر في وضع معاكس، وقد يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي وتنظم وقتك وتحدد أولوياتك.

عاطفيا: اليوم عليك أن تراجع نفسك قبل كل قول كي لا تجرح من تحب أو شريك حياتك

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: فينوس ببرجك.. تحسن التعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتؤثر في الآخر.. كما أن قدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك وقتا مناسبا للمغامرة، والفرص متاحة لتحقيق تطوّر.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، تعرف اليوم كيف تقترب من الآخر بذكاء وتتألق سحرا وجاذبيةً.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم قدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على انفعالاتك الداخلية ولا تنسَ حق الطرف الآخر.

مهنيا واجتماعيا: من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع من حولك ومع شركاء العمل، وحاول أن تكون لبقا مع الانتباه لحقوقك



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. من الممكن أن تظهر تميزا، وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

القوس

من 23/11 إلى 21/12

ماليا ومهنيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهما، وقد تأتيك فرصة تحلم بها، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل في المقابل على الحب

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

عاطفيا وعائليا: القمر معاكس، وقد يثير الخلافات فاصبر ليومين حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

عاطفيا وعائليا: القمر معاكس، وقد يثير الخلافات فاصبر ليومين حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تميل للانفتاح وللخروج والانطلاق وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق تواصلا أفضل مع من حولك

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا مع الأصدقاء والأحباب.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك وأن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للأخطاء والخسائر