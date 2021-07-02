قطة أرض تشعل الفتنة في حرب شوارع بين ثلاث عائلات بالمحلة الكبرى

تسببت نار الفتنة والخلاف على قطعة أرض فضاء علي إشعال أزمة كبري مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والخرطوش والمولوتوف مما تسبب في سقوط ٧ مصابين بمنطقة عرب الشوافعية بين ثلاث عائلات كبري بمنطقة قسم ثالث المحلة وتم الدفع بقوات الخدمات الأمنية والمدرعات لأحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين قانونيا .

وكان ضباط قوات الشرطة بقيادة مدير أمن الغربية، نجحوا ضبط ٢٧ متهم في مشاجره بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين عائلات طلب وجاد والسعداوي بسبب خلافات الجيره.

الخلاف على قطعة أرض فضاء

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي عرب الشوافعية حول إندلاع مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض بين عائلتي طلب والسعداوي مع عائلة جاد، بسبب خلافات الجيرة بينهم، وحدوث مشادات كلامية تطورت إلى حرب شوارع تبادل الطرفان فيها التراشق بزجاجات المولوتوف والحجارة، وأسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات.

كما انتقل اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية، والعميد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة ومعاونيه ويرافقهم تعزيزات أمنية، إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط ٢٧ متهما من الطرفين في أحداث الشغب والبلطجة .

كما أوصي مدير أمن الغربية جهودها في ملاحقة باقي المتهمين الهاربين، كما تم السيطرة الأمنية على المنطقة وفرض كردون أمني، منعا لحدوث أي تطورات أخرى.

كما تم الدفع بعدد ٧ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

في المقابل أعطي المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالغربية المستشار عماد سالم تعليماته إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بأهمية فتح باب التحقيق مع ٢٧ متهم من أبناء ثلاث عائلات ضبطوا في مشاجره بالأسلحة البيضاء والملوتوف بتهمة البلطجة وإثاره الشغب وترويع حياة المواطنين .

كما وجه المحامي العام في تعليماته إلي ضرورة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود العيان حول الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الحادث .

وتمكنت مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، من السيطرة على مشاجرة دامية تحولت إلى حرب شوارع بالسلاح الأبيض وزجاجات الملتوف بين 3 عائلات.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى عرب الشوافعية باندلاع مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض بين 3 عائلات، بسبب خلافات الجيرة بينهم، وحدوث مشادات كلامية تطورت إلى حرب شوارع تبادل الطرفان التراشق بزجاجات الملوتوف والحجارة، أسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية، والعميد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة ومعاونيه ويرافقهم تعزيزات أمنية، إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط 27 متهما من الطرفين، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في ملاحقة باقى المتهمين الهاربين، كما تم السيطرة الأمنية على المنطقة وفرض كردون أمني، منعا لحدوث أى تطورات أخرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لعرضهم على النيابة العامة التى تتولى باقى التحقيقات.



