المنوفية.. سائق يقتل سيدة عقب التعدي عليها ويلقي بها خلف مصانع

تمكنت قوات أمن المنوفية من كشف غموض العثور علي جثة سيدة في إحدى طرق مدينة السادات مقتولة بآثار ضرب علي رأسها.

قوات أمن المنوفية

حيث تبين قيام سائق وراء مقتل سيدة السادات حيث قام باغتصابها عقب استدراجها وقتلها باله حادة علي رأسها.

كما أن السائق من مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة ، فيما تم ضبطه تمهيدا لعرضه علي النيابة في اقل من ٢٤ ساعه من وقوع الحادث.

وكان مدير أمن المنوفيه قد تلقي بلاغا من مباحث السادات بالعثور علي جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها مقتولة وملقاة خلف أحد مصانع مدينة السادات.

وتبين أن علي رأسها آثار ضرب حيث تم تكثيف التحريات من مباحث السادات للتوصل إلي قاتل السيدة.

فيما تم ضبط المتهم واعترف في تحقيقات النيابه بأنه قام باستدراج السيدة وقام بالتعدى عليها وبسبب مقاومتها تعدى عليها بالضرب باله حادة علي رأسها أودت بحياته وقرر التخلص منها بالقاءها خلف أحد مصانع مدينة السادات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وتمكنت المسطحات المائية التابعة لمديرية أمن المنوفية، من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في بحر شبين الكوم، بسبب خلافات أسرية، على خلفية صرف مبالغ مالية مبالغ فيها خلال تجهيزها.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير المسطحات المائية، يفيد بإنقاذ فتاة خريجة كلية إعلام، ألقت نفسها في المياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شبين الكوم.

وأكدت المصادر الأمنية ، أن الفتاة خريجة كلية الإعلام، وعمرها 28 سنة، وألقت نفسها في بحر شبين الكوم، موضحة أن قوات الإنقاذ ألقت إليها طوق الإنقاذ ولكنها رفضت الإمساك به مصممة على الانتحار، ورجال المسطحات المائية تمكنوا من إنقاذها.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد وجه في وقت سابق بإنشاء منطقة مركزية لقوات المسطحات المائية، بعد تكرار محاولات الانتحار.

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