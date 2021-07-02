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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دخلت فى نوبة بكاء.. رد فعل معجبة بعد رؤية تامر حسني | فيديو

صدى البلد

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”  فيديو للفنان تامر حسني مع  معجبة له .

 

وظهر تامر حسني فى الفيديو مع الشابة وهى تبكى  ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى انستجرام مع الفيديو وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

 

المحترم - ابن اصول يـ تامر - نجم النجوم 

و حقق فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني إيرادات ضخمة يوم الاربعاء  الماضى حيث بلغت قيمتها مليون و212 ألف جنيه. 

وكان تصدر اسم فيلم “مش أنا” تريند جوجل بعد عرض الفيلم أمس والذى يقوم ببطولته تامر حسنى ويقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال التى قدمها من قبل.

يعتبر فيلم مش انا هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين المملكة ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.  

تامر حسنى 

يظهر تامر حسنى فى فيلم مش أنا بشكل جديد ومختلف من خلال شخصية مليئة بالتفاصيل والأحداث حيث يظهر فى شخصية مريض نفسى وهو لون لم يقدمه من قبل على الشاشة بالاضافة الى خفة الدم التى يتحلى بها تامر حسنى.

قصة فيلم مش انا 

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

تفاصيل فيلم مش انا 

قالت مخرجة فيلم مش انا سارة وفيق الى ET بالعربى : أن هذا الفيلم كان بمثابة حلم لها ولـ تامر حسني، وأنها تحمست للفكرة ورأتها مختلفة جدا عندما عرضها عليها، واضافت قائلة أول مرة تامر يعمل كوميديا سوداء والفيلم مختلف تماما عن كل أفلامه وعامل مجهود بدني وعصبي رهيب يستاهل عليه أوسكار.

أضافت سارة وفيق أن “تامر” يجسد فى فيلم مش انا شخصية فنان تشكيلي لديه عدة مشاكل مادية واجتماعية بالإضافة لمشكلته الأساسية ويحاول حلها طوال الأحداث مع باقي الأبطال.

وأوضحت سارة : أن الفنان ماجد الكدواني يجسد فى فيلم مش انا دور صديق مقرب ل”تامر”، ودائما يساعده في حل مشاكله، بينما يحل عدد من الفنانين كضيوف شرف ومنهم الفنانة شيرين والفنانة سوسن بدر والفنان بيومي فؤاد وإياد نصار ومحمد عبد الرحمن.

وكان في مايو الماضي، طرح تامر بوستر فيلم مش انا حيث كان من المقرر له عرضه في إجازة عيد الفطر، ولكن بسبب ظروف معينة، تم تأجيله لهذا الموعد.

انستجرام سوسن بدر محمد عبد الرحمن الفنانة سوسن بدر فيلم مش انا تامر حسني

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