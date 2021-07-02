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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انضمام 395 عضوا جديدا لأكاديمية الأوسكار.. منهم روبرت باتينسون وكوثر بن هنية

كوثر بن هنية
كوثر بن هنية

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور انضمام 395 عضوا جديدا إلى مجلسها، من بينهم التونسية كوثر بن هنية  وتشمل الأسماء تنوعا ملحوظا في الجنس والعرق والتمثيل الدولي من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل الأسماء مرشحون سابقون لنيل جوائز الأوسكار منهم 25 فائزا.

أعضاء جدد بأكاديمية الأوسكار

عضوية أكاديمية الأوسكار

اختيرت المخرجة التونسية كوثر بن هنية للانضمام لمجلس أكاديمية الأوسكار بعد ترشح فيلمها "الرجل الذي باع ظله" ضمن القائمة النهائية للأفلام الدولية في حفل العام الماضي، وتدرجت هي تحت قائمتي الإخراج والكتابة كعضوة حديثة في الأكاديمية. 

 تمت دعوة العديد من النجوم في أكثر من فرع داخل الأكاديمية مثل الممثل ليزلي أودوم جونيور كممثل وموسيقي، وإميرالد فينيل كمخرجة ومؤلفة، ونجوم الفيلم الكوري الحائز على الأوسكار Minari، وضمت القائمة أيضا المخرج والمؤلف فلوريان زيلر صانع فيلم The Father.

بعد انتقادات عديدة وجهت لها حول عدم توفر عنصر التنوع في قائمة أعضائها، قررت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار إجراء بعض التغييرات في مجلسها وإتاحة الفرصة للعديد من صناع السينما للحصول على عضويتها ودعوتهم للانضمام. 

شملت قائمة الممثلين المنضمين لأكاديمية الأوسكار العديد من المواهب الشابة التي صعدت وبرزت بقوة مخؤرا منها الممثل روبرت باتينسون، وفانيسا كيربي، ماريا باكالوفا. 

ضمت قائمة المخرجين عدد من المواهب العربية منها المخرج العراقي محمد الدراجي، صاحب فيلم ابن بابل، والرحلة والموصل. 

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حقيقة ترؤس كوثر بن هنية لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان كان

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القائمة الكاملة للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الرسمية.. بالأسماء

كوثر بن هنية في مهرجان كان 

كتبت بعض المواقع الفنية أخبارا حول ترؤس المخرجة التونسية كوثر بن هنية لجنة تحكيم الفيلم القصير ضمن فعاليات الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي، بعد أيام من اختيارها ضمن أعضاء اللجنة. 

كما تفيد الأخبار المنقولة من باريس بمنح كوثر بن هنية جائزة السعفة الذهبية عن أفضل فيلم روائي قصير، في الوقت الذي لم يؤكد فيه الموقع الرسمي لمهرجان كان هذه الأنباء حتى اليوم.

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن لجان تحكيم الأفلام المتنافسة ضمن نسخته الـ 74 المقرر إقامتها  في الفترة من 6 إلى 17 يوليو المقبل، بعد إلغائه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، منذ حوالي أسبوع. 

كوثر بن هنية هي مخرجة عالمية، اختير فيلمها الرجل الذي باع ظهره لتمثيل تونس في قوائم الأوسكار العام الماضي، ودخل ضمن القائمة القصيرة لترشيحات أفضل فيلم أجنبي، وفازت بجائزة أحسن سيناريو في مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي بالسويد في دورته الحادية والثلاثين بالعاصمة السويدية.

كوثر بن هنية روبرت باتينسون عضوية أكاديمية الأوسكار أكاديمية الأوسكار الأوسكار

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