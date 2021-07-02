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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خد دروس فى الغناء..هانى شاكر ينصح حمو بيكا

صدى البلد

قال الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن هناك  موجة من الأغاني الشعبية المنتشرة حاليا بما يسمى المهرجانات معقبا: "مفيش حاجة اسمها مهرجانات ".
 

وأضاف الفنان هاني  شاكر، نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام" شريف عامر" فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة "mbcمصر"، أن نقابة الموسيقيين لا تعترف بهذا النوع من الغناء ،مشيرا إلى أنه يجرى الآن تنظيم المنظومة الشعبية من قبل نقابة المهن الموسيقية.


وأوضح الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن كثير من مطربي أغانى المهرجانات يعملون بدون ترخيص و تعد تلك جريمة يعاقب عليها القانون و غير مصرح بها، منوها إلى أن كل شخص يتقدم إلى امتحان نقابة المهن الموسيقية لابد أن يمتلك  شهادة الجيش و شهادة محو الأمية .

وأكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن نقابة المهن الموسيقية تعطى الفرصة لمطربي المهرجانات التقدم إلى اختبار النقابة، و ذلك لحين توفيق أوضاعهم مع النقابة ،مشيرا إلى أن قرار منع مطربي المهرجانات ليس تعسفيا.

 

و تابع، لا نحجر على احد ولا نقف أمام أي شخص يريد الغناء، و لكن لابد من إتباع القانون ، مضيفا  أنه تحدث مع حمو بيكا هاتفيا و نصحه بالانقطاع عن العمل لفترة معينة والتواصل مع المدرس الموسيقي محمود عبد الستار لكى يعلمه الغناء.

مازح مطرب المهرجانات حمو بيكا الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وذلك بعد أن أصدر قرارا بمنعه من إقامة حفلات غنائية او طرح أغان.

 

ونشر حمو بيكا عبر حسابه علي موقع "فيس بوك " أغنية الفنان هاني شاكر "لو سمحتوا" التي طرحها مؤخرا وعلق "مبروك سيادة  النقيب هاني شاكر الاغنية الجديدة يالا كله يخش يسمعها ❤️😍".

 

اقتربت أغنية الفنان هاني شاكر "لو سمحتوا" من تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

فيما حققت أغنية حمو بيكا ونور التوت" رجعنا نشوط" ٩٢ ألف مشاهدة في ثلاثة أيام ؛ على يوتيوب.

 

ليربح الفنان هاني شاكر صراعا آخر غير مباشر مع حمو بيكا وذلك بعد أن أصدر قرارا بمنعه من إقامة حفلات غنائية او طرح أغان؛ ولكن بيكا ضرب بهذا القرار عرض الحائط وطرح أغنيته.

 

طرح مطربا المهرجانات حمو بيكا ونور التوت، أغنية جديدة، تحمل اسم "رجعنا نشوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"؛ ليتجاهلا بذلك قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافهما.

 

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانًا، يحمل قرارًا بمنع التعامل مع 5 مطربي مهرجانات، وهم: “حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، أحمد موزة”؛ وذلك لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة، واجتياز الاختبارات.

 

وأوضحت النقابة، في البيان الصادر عنها، أنها تمنع كل من ليس عضوًا بها وغير حاصل على تصاريح من مزاولة المهنة.

 

جاء ذلك بعد أن أحيا حمو بيكا، حفلًا غنائيًا، الخميس الماضي، ضمن حفلات موسم الصيف بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، والذي اعتبرته النقابة تحديًا صريحًا لقراراتها، ما يعني بضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل.

 

سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية يشن هجوما على بيكا
 

قال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن ممارسة مهنة الموسيقى والغناء يشترط حصول تصريح من النقابة أو عضوية، متابعا: قانونا لا يجوز أن يقدم حمو بيكا وغيره من المطربين الأغاني.

 

وأضاف “رمضان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،،  نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع ممارسة المهنة لغير الحاصلين على تصريح او عضوية، متابعا: النقابة منعت كلا من حمو بيكا و “عنبة” و”مسلم” و”نور التوت” و”أحمد موزة” لـ عدم حصولهم على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.


وأشار إلى أنه في حالة  قيام أحد المغنين الممنوعين بإحياء حفل، ستتوجه لجنة مختصة من النقابة لمكان الحفل لتحرير محضر، وفيما يخص اليوتيوب أكد على أن اللجنة ستقوم بمناقشة الأمر مع الجهات المختصة كونه منصة عالمية ومعروفة.

 

وفي سياق متصل قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين - في شهر يناير الماضي- إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، فحمو بيكا دخل لجنة ورسب بها.
 

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