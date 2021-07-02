المستفيد الوحيد.. تأثير غريب لوباء كورونا على القطط

كشفت دراسة جديدة عن تأثير إغلاق وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الحيوانات الأليفة خاصة القطط، وذلك وفقا للوقت الإضافي الذي يقضيه البشر في تدليل القطط أثناء فترات الإغلاق والذي جعل العديد من القطط تبدو أكثر ألفة وحنانا.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، قد تكون هذه الدراسة مفاجأة للبعض بسبب المعلومات الشائعة عن القطط بأنها منعزلة، ولكن بحسب لدراسة فإن الحيوانات الأليفة كانت ذات دور في تقليل الشعور بالتوتر والوحدة خلال فترات الإغلاق.



قال أحد المشاركين في الدراسة: "لدي قطتان إنقاذ، كانت إحداهما متقلبة للغاية ، لكنها أصبحت أكثر هدوءًا الآن وأنا في المنزل كل يوم".

وقام فريق بقيادة باحثين من جامعتي يورك ولينكولن في المملكة المتحدة بدراسة 5323 شخصًا لديهم حيوانات مصاحبة ، بما في ذلك الخيول والزواحف والطيور والأسماك ، إلى جانب الحيوانات محل الدراسة وهي القطط والكلاب، لمعرفة تأثير التغييرات اليومية عليهم بسبب دور أصحابهم.

فيما أبلغ أكثر من 65 % من المشاركين عن حدوث تغييرات في سلوك الحيوانات المرافقة لهم أثناء فترة الإغلاق الأولى في عام 2020، وأجاب المشاركون على مجموعات من الأسئلة حول حيواناتهم ، وصحتهم العقلية ، وعلاقاتهم.

بشكل عام ، أبلغ العديد من المالكين عن تطور في علاقتهم بالحيوانات المرافقة لهم ، ولكن من بين جميع الأنواع ، أظهرت الكلاب معظم التغييرات السلبية، وأوضح صاحب حيوان أليف آخر: “لقد أصبح كلبي أكثر احتياجًا لي ويصرخ إذا غادرت المنزل بدونه ، حتى لو كان الأمر يتعلق ببعض الأعمال البسيطة”.

ولاحظ حوالي 10% من أصحاب الكلاب والقطط والخيول أن الحيوانات المرافقة لهم كانت غير مستقرة، وبنسبة تصل إلى 30% وجدوا أنهم بدوا أكثر استرخاءً، ولاحظ ما يصل إلى 15% أن حيواناتهم الأليفة أكثر نشاطًا ومرحة.