شاهد.. صورة مسربة لهاتف هواوي P50 باللون الوردي

أشارت بعض الشائعات إلى أن شركة هواوي، تعتزم إطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف Huawei P50 المرتقبة، وقد أثارت إعدادات الكاميرا المميزة في التشكيلة الجديدة الجدل خلال الأشهر الماضية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت صورة ثلاثية الأبعاد تصميم إعدادات الكاميرا لهاتف Huawei P50، والذي من المقرر أن تعلن هواوي عنه أواخر شهر يوليو الجاري.

وتظهر الصورة المسربة على الإنترنت، هاتف هواوي Huawei P50 باللون الوردي المتلألئ، وتوضح إعدادات الكاميرا الخلفية التي ستأتي داخل تصميم دائري الشكل، حيث ستضم الدائرة العلوية ثلاث عدسات، بينما ستحتوي الدائرة الأخرى على كاميرا بيريسكوب، وتأتي جميع العدسات من شركة Leica.

إعدادات كاميرا هاتف هواوي Huawei P50

مواصفات هاتف هواوي Huawei P50

ستطلق هواوي عدة إصدارات من هواتف Huawei P50 و هى : P50 و P50 Pro و +P50 Pro ، وستأتي جميعها بتصميم شاشة منحني من كلا الجانبين بقياسات مختلفة ونماذج مقاومة للمياه، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة أسفلها، ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا في الثانية.



وتشير التسريبات إلى أن الطرازات الرائدة من سلسلة Huawei P50، ستدعم تقنية الجيل الخامس 5G، لذا قد تقوم شركة كوالكوم الأمريكية، بتزويد هواوي بمعالجات Snapdragon 888 الحديثة والمخصصة لشبكات LTE.

ويعمل الجزء الآخر من تشكيلة هواوي P50، بمعالجات من نوع Kirin 9000، بدقة تصنيع 5 نانومتر، مقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 و 521 جيجابايت.

وستحتوي سلسلة P50، على مستشعر IMX800 من سوني بقياس 1 بوصة، وسيأتي الهاتف بكاميرا خلفية ببعد بؤري من 18 إلى 125 مليمتر، وستدعم كاميرا الـ periscope تقريبا رقما حتى 5x مرات.

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار العادي من هواتف هواوي P50، بشاشة بقياس 6.3 بوصة، مع كاميرا سيلفي بفتحة مركزية.