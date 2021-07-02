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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دينا هشام ابنة د/هبة قطب تكشف كواليس منعها من ارتداء البوركيني.. فيديو

صدى البلد

كشفت دينا هشام،كواليس منعها من ارتداء البوركيني "المايوه الشرعي"في إحدي الكومباوندات الشهيرة،وذلك بعد تسجيل اعتراضها علي قوانين بعض الأماكن الخاصة التي تمنع دخول المحجبات وتفرض هيئة معينة علي الزائرين،ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام،أثار جدلاً واسعاً،ظهرت فيه نبرات المساندة والغضب والاحتجاج معاً علي هذه القوانين.

 

وقالت هشام، في حوارها مع"صدي البلد"،إنها لم تتعمد إثارة الجدل وما كان في مخيلتها أن يتفاعل الناس مع المشكلة كما حدث،موضحة أنها أرادت التنفيس عن غضبها في هذا الفيديو مع أصدقاءها عبر الانستجرام.

 

وأضافت نجلة د/هبة قطب،أنه بالرغم من مساندة الناس وتأييدهم لفض هذه القوانين التي من شأنها بث روح الطبقية والتفرقة العنصرية بين أبناء الوطن الواحد،لم يتواصل معها أي فرد من الكومباوند الذي منعها من الدخول،بل منعوا دخول غير الأعضاء وهي ما وصفتها بالخطوة السلبية الأسوء.

 

وتابعت أنها ترفض كل أشكال التمييز بين الناس،مؤكدة أن كل منا حر في إختيار المظهر الخارجي الذي يناسبه وليس من حق أي فرد أو جهة،حجب وتقليص هذه الحرية بأي شكل من الأشكال،وردت علي من ينتقض حجابها ويصفه بعدم الكمال،إن هذا النوع من الاحتشام هو ما تستطيع فعله في الوقت الحالي وهي حرة في ذلك.

دينا هشام المايوه الشرعي هبة قطب انستجرام د هبة قطب

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