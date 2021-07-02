عضو مجلس الشيوخ تطالب بالكشف النفسي للمقبلين على الزواج

قالت الدكتور دينا هلالى عضو مجلس الشيوخ، إن ردود الأفعال الإيجابية من الأشخاص تجاه مطالبتها بالكشف النفسي للمقبلين على الزواج تعنى التغير الفكري للمجتمع و اعترافه بوجود المشكلة و من الممكن حلها.



وأضافت دينا هلالى عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى" شريف عامر" فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "mbcمصر"،أن الهدف من المقترح الذى طالبت به هو معرفة كل شخص مقبل على الزواج ما يعانى منه الطرف الآخر مبكرا قبل زواجهم و ليس بمنع شخص لديه مشكلة نفسية من الزواج.

الكشف النفسي للمقبلين على الزواج

وأوضحت دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ"، أن الهدف من المقترح هو اكتشاف المشكلة التي يعانى منها الشخص المقبل على الزواج و علاجها، مشيرة إلى أن الدافع من وراء مطالبتها بهذا المقترح هو عملها استشاري صحة النفسية .



وأكدت، أن بحكم عملها في مجال الصحة النفسية يضطرها ذلك بالاختلاط مع الكثير من المشاكل الزوجية و المرضى النفسيين و ذلك ما دفعها للمطالبة بذلك المقترح.



ونوهت إلى أن الآباء الذين يفرضون الزواج على أبنائهم من أشخاص يعانون من أمراض نفسية سوف يؤثر ذلك على أطفالهم في المستقبل.



وفي سياق آخر عقد الأزهر الشريف لقاءً تشاوريًّا مع مؤسسات الدولة لبحث سبل التعاون لحلّ المشكلات الأسرية وتأهيل المقبلين على الزواج .

وأضاف عبر الفيسبوك: في يوم 1 من شهر يوليو لعام 2019م عقد بمقر مشيخة الأزهر الشريف لقاءٌ تشاوريٌّ بشأن برنامج: التوعية الأسرية والمجتمعية، تحت شعار: «أسرة مستقرة = مجتمع آمن» الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع قطاعات الأزهر الشريف المختلفة برعايةٍ كريمةٍ من فضيلةِ الإمامِ الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخِ الأزهر الشريف.

و حضر الاجتماعَ ممثلون عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، وجامعة الدول العربية.

وبيَّن ممثلو الوزارات والمؤسسات المشاركون في اللقاءِ العديدَ من أسباب المشكلات الأسرية التي واجهتهم بحكم تعاملِهم المباشرِ مع الأزمات الأسرية كلٌّ في مجاله.



وأكد مركز الازهر أنه منذ إطلاق البرنامج في أكتوبر من عام 2018م ساهم مركزُ الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية في نشر التوعية الأسرية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج بما يمكنهم من تأسيسِ بيوت زوجية سعيدة، ومن إدارة حياتهم الزوجية، ومشكلاتها، وبما يكفلُ لهم حقوقَ كلِّ طرفٍ على الآخر من خلال البرنامج وفعالياته في 17 محافظة مصرية هي:

القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - السويس - الإسماعيلية - دمياط - الفيوم - سوهاج - أسوان - الأقصر - المنيا - شمال سيناء - جنوب سيناء - بني سويف.

ومن خلال ندواته وورش عمله في: قيادات الفرق العسكرية والألوية والكتائب - دواوين المحافظات - إدارات التضامن الاجتماعي- مراكز الرائدات الريفية - قصور الثقافة - مراكز الشباب - قوات الأمن - الجامعات - المعاهد العليا - المدارس - الأندية - مدن الشباب - التجمعات الشبابية - المستشفيات - المساجد - مقرات المجلس القومي للمرأة.

ومن خلال لقائه بشباب البرنامج الرئاسي في محافظة شمال سيناء، شمِلت جهودُ وفعالياتُ البرنامج العديدَ من جامعات مصر، حيث التقى البرنامجُ بالطلاب في 11 جامعة، هى: جامعة دمياط - قناة السويس - الفيوم - النهضة - الدلتا - المنصورة - العريش - أسوان - بني سويف - المنيا - وجامعة الأزهر بفروعها في المحافظات المختلفة بالإضافة لعقده دوراتٍ متخصصةً لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاونِ مع وزارة الشباب والرياضة ومنحِ المتدربين شهاداتٍ باجتيازهم الدورةَ.

وتابع: استفاد من جهود البرنامج خلال هذه الفترة 3,5 مليون مواطن في 42,000 لقاء وفعالية، وأجاب على 1,260,000 سؤالٍ تلقّاها خلال لقاءاته ودوراته.

كما واصل مركزُ الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية جهودَه في رأبٍ صدعِ الأسرة المصرية بتدخله لحلّ العديدِ من النزاعات الأسرية، وتقريبِ وجهاتِ النظر بين الزوجين فيها من خلال وحدة لمّ الشمل، والتي بلغ عددُها: 33 ألف حالةِ نزاعٍ أُسري، من 50 ألف حالةِ نزاعٍ تدخَّل المركزُ لإصلاحها.

وجديرٌ بالذكر أن مجهوداتِ المركز في برنامج التوعيةِ الأسرية ووحدة لمّ الشمل قد أتت في ضوء توجيهاتِ فضيلةِ الإمامِ الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخِ الأزهر الشريف لكافةِ أبناء الأزهر بمختلف تخصّصاتهم بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشةِ الجماهيرِ آمالَهم وهمومَهم، والبحثِ عن حلول ناجعة وواقعية لمشكلاتهم.

