غدوة سمك.. طريقة عمل السمك والسي فود وشوربة الفريك

نحتاركثيرا في تقديم غداء مختلف ومناسب ليوم الاجازة او مناسب ولذلك يمكن ان تقدمي سفرة من الاسماك والسي فود بأطباق رئيسية وجانبية

1- طاجن سي فود بالصوص الأبيض

مقادير طاجن سي فود بالصوص الأبيض



سي فود مشكل

ثوم مفروم

ملح فلفل كمون

خلطة بشاميل

موتزاريلا

جبنة فلامنك مبشورة

كرفس مفروم

كرات مفروم بصل

مفروم جزر مبشور



طريقة تحضير طاجن سي فود بالصوص الأبيض



* ضعي جمبري وسمك وكاليماري في زيت على النار

* يضاف ملح وفلفل وكمون

* يضاف ثوم مفروم وكرات مفروم وكرفس وبصل وجزر مبشور

* يقلب على النار قليلا

* ينقل إلى طاجن فرن

* تذوب خلطة باشميل كنور في لبن وكريمة على البارد

* توضع على النار حتى يثقل

* يضاف إليها نصف كمية الجبنة الموتزريلا والجبنة الفلامنك.. وتقلب جيدا حتى تذوب الجبنة

* يُصب الصوص الأبيض على الطاجن ويرش عليه بقية كمية الجبنة

* يدخل فرن ساخن حتى ينضج تماما يقدم ساخنا​

سمك مشوي بوري

مقادير سمك مشوي

سمك بوري

زنجبيل طازج

بصل

جزر

ثوم ليمون

ردة

كزبرة خضراء

زعتر

طماطم

فلفل حار ملح

فلفل زيت زيتون



طريقة تحضير سمك مشوي

* لعمل تتبيلة السمك افرمي الجزر مع الزنجبيل الطازج مع الليمون بقشره مع الزعتر وملح وفلفل وكمون في كبة كهربائية ثم احشي بهم السمكة وتبليها جيدا ثم غطيها بالردة

* ادهني الشواية بقليل من الزيت وابدأي في شوي السمك

* لعمل دقة اخلطي خل مع ليمون مع ثوم مفروم وفلفل حار وكزبرة خضراء وبمجرد أن ينضج السمك ضعيه في التتبيلة ثم قدميه

كما يمكن تقديم شوربة الفريك بالسمك مع الاطباق الرئيسية حتي تكتمل سفرة الغذاء

3- شوربة فريك بالسمك

مقادير شوربة فريك بالسمك

سمك فيليه فريك

زيت زيتون بصلة مفرومة

3 طماطم مفرومة

فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة

ماء ساخن

ملعقة كبيرة

كركم

ملح فلفل أسود

كزبرة ناشفة

فلفل احمر

كرفس مفروم ب

قدونس مفروم

عصير ليمون



طريقة تحضير شوربة فريك بالسمك

* يتبل السمك بملح وفلفل وكركم و كزبرة ثم يشوح مع الزيت على النار

* يضاف البصل و الثوم و يقلبوا جيدا ثم تضاف الطماطم مع الصلصة و الفريك مع الكرفس

* يضاف الماء الساخن و تترك الشوربه على النار حتى ينضج الفريك

* يضاف البقدونس و عصير الليمون فى اخر غلوه ثم تقدم الشوربة ساخنة بالهنا

