قريبا.. نهال طايل تقدم "تفاصيل" على صدى البلد.. فيديو

تستعد الإعلامية نهال طايل، للظهور على شاشة قناة صدي البلد ببرنامجها الجديد "تفاصيل" والذي يناقش عدد من القضايا الاجتماعية التي تشغل الأسرة المصرية.



وانتهت الإعلامية نهال طايل من تصوير برومو البرنامج، المقرر طرحه قريبا على قنوات صدى البلد.

وأعلنت المذيعة نهال طايل، عن انضمامها ، لمقدمي البرامج التليفزيونية، في تجربة جديدة، تحت اسم "تفاصيل" وذلك بقناة صدى البلد الفضائية.



ونشرت نهال طايل صورًا لها عبر حسابها علي فيس بوك وكتبت "قريبا.. انطلاقة جديدة وموسم جديد لبرنامج تفاصيل على قناة "صدى البلد ٢" إن شاء الله بداية جديدة ونجاح جديد وما توفيقى إلا بالله تفاصيل # صدى البلد 2#".

برنامج "تفاصيل"



وينتمي برنامج "تفاصيل" إلى طبيعة البرامج الاجتماعية، حيث تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.



يذكر أن نهال طايل قدمت برنامج "تفاصيل" على فضائية المحور، وهو برامج اجتماعي، تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.