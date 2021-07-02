بعد نجاح أغنيته الجديدة .. مصطفى حجاج يتألق في حفل بورتو سعيد.. صور

أحيا الفنان مصطفى حجاج واحدة من أولى حفلات "بورتوسعيد" بحضور نخبة كبيرة من محبة وروارد القرية تحت اشراف الدكتور حسنى هانى و سلمى الطباخ ومحمد بيومى وسامح فتحى ومحمد جزيرى وشيرين مختار .

حفل مصطفى حجاج

حفل مصطفى حجاج

وشددت الجهة المنظمة للحفل على جميع الحاضرين باتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والمُعلنة من قبل الدولة، وهو الأمر المتكرر خلال العديد من الحفلات خلال الفترة الماضية.

وأشعل مصطفى حجاج الحفل بمجموعه كبيرة من الاغانى خطوة ويا بتاع النعناع ونصيبى وقسمتى و كلة شمال والف مرة وغيرها وسط حضور كبير من الشباب . وقام بتنظيم الحفل "ميديا ار"وديع عزمى. ووسط تأمين شديد من الجهات الأمنية لإخراج الحفل بشكل احسن ممكن يكون بتعاون مع اهل بورسعيد .

مصطفى حجاج يطرح والله ما ينفع

واحتفل منذ أيام مصطفى حجاج حجاج بأغنية جديدة والذى تحمل اسم " والله ما ينفع "، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس إن جي ميوزيك والكليب إخراج محمد القاضي، وتم تسجيلها في استوديو "ام ساوند"

وتقول كلمات أغنية مصطفى حجاج "والله ما ينفع":"والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلاوه غلبت البقلاوة..وان كان عالغلاوه محدش بيك يتساوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عداوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك و نبصم و نمضي و نفرش طريقك بحنه و مواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللي تشوفه ..هتلقى وش تاني مش عايزك تشوفه ..اسمع مني بطل ما تردش عليا".

أغاني مصطفى حجاج

مصطفى حجاج طرح مؤخرا ديو أغنية "كله شمال" الذي جمعه بوجيه الإسباني، وكتبه الشاعر الغنائي محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، ماستر هاني محروس، فكرة وإنتاج هاني محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.

وقبلها طرح حجاج أغنية "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر هاني محروس، جيتار مصطفى أصلان.