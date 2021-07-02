وزارة الزراعة تكشف سبب انتشار العفن الهبابي في المانجو

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الظروف المناخية التي شهدتها البلاد أثرت بشكل كبير المانجو مما ساهم في انتشار العفن الهبابي.



وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، أن وزارة الزراعة قامت بتوفير كافة وسائل مكافحة العفن الهبابي، بالإضافة إلى حملات توعية .



واشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أنه بالرغم من انتشار العفن الهبابي، إلا أن أسعار المانجو مستقرة تتراوح من 10 إلى 14 جنيه، بالإضافة إلى وجود أنواع متعددة من المانجو في الأسواق.



وكشف عن أن الوزارة قامت بعمل العديد من الحملات الإرشادية خاصة لمزارعي الإسماعيلية، منوها إلى ان أزمة العفن الهبابي سببها تقادم أعمار الترب الزراعية في الإسماعيلية.

تعرضت مزارع المانجو بمحافظة الإسماعيلية لعدة عوامل سيئة أدت لانخفاض الإنتاج خلال موسم 2021.



كان على رأس العوامل مرض العفن الهبابي الذي يصيب المانجو، والمسبب له إفرازات الحشرات الثاقبة الماصة، خاصة الحشرات القسرية، وظهر هذا جليا بتغطية العفن الهبابي الورق ومنع التمثيل الضوئي للأشجار.

مكافحة شرق القناة تتغلب على العفن الهبابي

وقال المهندس محمد فؤاد مدير إدارة المكافحة بشرق القناة: "قدرنا نتغلب على العفن الهبابي بالتوعية وعقد ندوات حقلية في كل المراكز والقرى والجمعيات وإعطاء إرشادات فنية عن كيفية التخلص من هذا المرض، كان منها التقليم ورش الزيوت المعدنية والصابون الزراعي، وبذلنا مجهودا كبيرا كمديرية زراعة في هذا الصدد".



وأضاف أن المساحة المزروعة من المانجو على مستوى محافظة الإسماعيلية، قد تصل إلى حوالي ١٣٠ ألف فدان من الأنواع المحلية الزبدة والعويسي والسكري الأبيض والأخضر والممتاز والهندي والسنارة والتيمور البربري، مشيرا إلى أن الأصناف البلدية قد تصل لأكثر من ١٠٠ صنف، بالإضافة إلى زراعة بعض الأصناف الأجنبية والتي بدأت زراعتها من منتصف الثمانينات، منها الكيت والكنت والناعومي والاوستن وهايدي وشيلي وهي أصناف متأخرة تنضج بعد الأصناف المحلية ولكنها أقل جودة بالمقارنة بالأصناف المحلية.



وتابع مدير مكافحة شرق القناة:" هذا العام تعرضنا لظروف خارجة عن إرادتنا وهي التغيرات المناخية، منها ارتفاع درجات الحرارة بالنهار وانخفاضها بالليل، وبالتالي عدم وجود جنين داخل البذرة وكذلك عدم إتمام عملية التلقيح والإخصاب، ما أدى إلى تساقط ثمار المانجو"، مشيرا إلى أن المانجو تعتبر فاكهة استوائية تحتاج لتقارب درجات الحرارة بين النهار والليل.



وأوضح أن هناك عمليات فنية كان يجب على المزارع اتباعها للتغلب على التغيرات المناخية، مشدد على أهمية التركيز عليها خلال السنوات القادمة بإرشاد المزارعين وتحقيق فائض في إنتاج المانجو الإسماعيلاوي.



وعن مدى صحة تأثير استخدام المزارعين لأسمدة مشوشة على إنتاجية المانجو لهذا الموسم، أكد فؤاد، أن هذا ناتج من قلة وعي المزارعين، موضحا أن بعضهم يلجأ لشراء الأسمدة من السوق السوداء وأماكن غير مرخصة، ربما بسبب انخفاض اسعارها، مشيرا الي انها قد تسبب تسمم النبات بسبب عدم صلاحيتها.



واختتم مدير إدارة مكافحة زراعة شرق القناة، موجها المزارع بالتواصل الجيد مع الجمعيات الزراعية التي يتبعها للحصول على المعلومة والإرشاد للنهوض بمحصول المانجو الإسماعيلاوي من جديد، مشيرا إلى أن زراعة الإسماعيلية تهتم بالتواصل وتقديم الإرشادات المجانية وإقامة ندوات التوعية للفلاحين بدون مقابل.



كان النائب الدكتور سامي سليم، تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الزراعة بشأن تلف محصول المانجو بالإسماعيلية.



وأكد الدكتور سامي سليم، في طلب الإحاطة، أن محصول المانجو يواجه في مصر مخاطر وأزمات عديدة منذ فترة، وتتجلى مشكلاته هذا العام بسبب انتشار مرض الهباب الأسود الذي أصاب أشجار المانجو بكثافة في قرى محافظة الإسماعيلية أكثر المحافظات إنتاجا للمانجو.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهباب الأسود الذي انتشر في محصول المانجو ليس الخطر الوحيد، وإنما تعاني ثمار المانجو من تقلبات الطقس والتغيرات المناخية في مصر، نتيجة العواصف الرملية التي ضربت البلاد مؤخرا، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.



وقال إن الخوف من فقدان محصول المانجو بالإسماعيلية دفعه إلى التقدم بطلب إحاطة حول المخاطر التي يتعرض لها المحصول، وما ينتج عنه من ضياع لحقوق المزارعين في الإسماعيلية، الذين يعتمدون على زراعة وتجارة المانجو في أرزاقهم، وتوفير احتياجات معيشتهم بصورة كبيرة.



وأصيب محصول المانجو الإسماعيلاوي بنسبة كبيرة من الهباب الأسود، والذي أدى بدوره إلى تلف المحصول وانتهاء الموسم قبل بدايته نظرا لقلة الإنتاج وتعرض الثمار للمرض، حيث غطى السواد أوراق أشجار المانجو بمحافظة الإسماعيلية قبيل طرح ثمار المحصول الذي ينتظره مزارعو الإسماعيلية، منتصف شهر يوليو، من كل عام، لتحقيق مكاسبهم.