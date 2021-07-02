هل ارتبطت أنجلينا جولي بالمغني الأمريكي ذا ويكند ؟

زادت التكهنات مؤخرا في هوليوود حول اتجاه الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى البحث عن شريك جديد لها بعد انفصالها التام عن زوجها السابق براد بيت، وفوزه في معركة الحضانة المشتركة لأطفالهما.

التقت أنجلينا جولي التي تبلغ من العمر 46 عاما مؤخرا بالمغني الشهير ذا ويكند أو The Weeknd بأحد مطاعم لوس أنجلوس، ما أثار التكهنات حول ارتباطهما بحسب موقع Page six.

ارتدت أنجلينا جولي الفائزة بجائزة الأوسكار فستانا من الحرير الأسود في عشائها الرومانسي مع ذا ويكند الذي يبلغ من العمر 31 عاما، وحرصا على الخروج من المكان منفصلين حتى لا تلتقط لهما عدسات الكاميرات صورا مشتركة.

أنجلينا جولي و ذا ويكند

طبيعة اللقاء بين أنجلينا جولي و ذا ويكند لم تكشف للإعلام حتى الآن، وقد يكون الثنائي الشهير يحضر لعمل مشترك خاصة أنهما ظلا سويا في المطعم الإيطالي الراقي لعدة ساعات.

وقال مصدر مقرب من المغني الكندي لموقع Page six، إن الثنائي لم يتعمدا إخفاء لقائهما لذا فإن الهدف منه قد يكون لتحقيق رغبة ذا ويكند في خوض مجال التمثيل السينمائي بعدما تعاقد على تقديم مسلسل على منصة HBO.

ارتبط ذا ويكند من قبل بعارضة الأزياء بيلا حديد عام 2015 وانفصلا في العام التالي، ثم ربطته علاقة عاطفية بالمغنية سيلينا جوميز لكنهما انفصلا أيضا.

لقاء أنجلينا جولي وزوجها السابق

التقطت عدسات الكاميرات صورا لجميلة هوليوود أنجلينا جولي، وهي في طريقها للخروج من شقة زوجها السابق جوني لي ميلير ضمن جولاتها في نيويورك في يونيو الماضي.

سافرت أنجلينا جولي إلى نيويورك للاحتفال بعيد ميلادها الـ 46، برفقة أبنائها والتقت زوجها السابق الذي ارتبطت به بين عامي 1996 و1999.

وحرصت أنجلينا جولي على ارتداء القناع الطبي أثناء خروجها من عمارة زوجها السابق البريطاني جوني لي ميلير الذي يبلغ من العمر 48 عاما.

تربط أنجلينا جولي بزوجها الأول جوني لي ميلير علاقة حب طويلة امتدت على مدار سنوات، بعدما التقيا عام 1995 ووقعا في الحب وتزوجا سريعا في العام التالي، وكانت جولي وقتها في عمر 20 عاما.