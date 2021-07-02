عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل ارتبطت أنجلينا جولي بالمغني الأمريكي ذا ويكند ؟

أنجلينا جولي و ذا
أنجلينا جولي و ذا ويكند

زادت التكهنات مؤخرا في هوليوود حول اتجاه الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى البحث عن شريك جديد لها بعد انفصالها التام عن زوجها السابق براد بيت، وفوزه في معركة الحضانة المشتركة لأطفالهما. 

التقت أنجلينا جولي التي تبلغ من العمر 46 عاما مؤخرا بالمغني الشهير ذا ويكند أو The Weeknd بأحد مطاعم لوس أنجلوس، ما أثار التكهنات حول ارتباطهما بحسب موقع Page six.

ارتدت أنجلينا جولي الفائزة بجائزة الأوسكار فستانا من الحرير الأسود في عشائها الرومانسي مع ذا ويكند الذي يبلغ من العمر 31 عاما، وحرصا على الخروج من المكان منفصلين حتى لا تلتقط لهما عدسات الكاميرات صورا مشتركة. 

أنجلينا جولي و ذا ويكند

 

طبيعة اللقاء بين أنجلينا جولي و ذا ويكند لم تكشف للإعلام حتى الآن، وقد يكون الثنائي الشهير يحضر لعمل مشترك خاصة أنهما ظلا سويا في المطعم الإيطالي الراقي لعدة ساعات. 

وقال مصدر مقرب من المغني الكندي لموقع Page six، إن الثنائي لم يتعمدا إخفاء لقائهما لذا فإن الهدف منه قد يكون لتحقيق رغبة ذا ويكند في خوض مجال التمثيل السينمائي بعدما تعاقد على تقديم مسلسل على منصة HBO.

ارتبط ذا ويكند من قبل بعارضة الأزياء بيلا حديد عام 2015 وانفصلا في العام التالي، ثم ربطته علاقة عاطفية بالمغنية سيلينا جوميز لكنهما انفصلا أيضا. 

txt

أنجلينا جولي تهرب بأبنائها لنيويورك بعد خسارة معركة الحضانة مع براد بيت

txt

قبل اكتشاف علاج لحالتها.. رحلة أنجلينا جولي مع السرطان منذ سنوات

لقاء أنجلينا جولي وزوجها السابق 

التقطت عدسات الكاميرات صورا لجميلة هوليوود أنجلينا جولي، وهي في طريقها للخروج من شقة زوجها السابق جوني لي ميلير ضمن جولاتها في نيويورك في يونيو الماضي.

سافرت أنجلينا جولي إلى نيويورك للاحتفال بعيد ميلادها الـ 46، برفقة أبنائها والتقت زوجها السابق الذي ارتبطت به بين عامي 1996 و1999.

وحرصت أنجلينا جولي على ارتداء القناع الطبي أثناء خروجها من عمارة زوجها السابق البريطاني جوني لي ميلير الذي يبلغ من العمر 48 عاما.

تربط أنجلينا جولي بزوجها الأول جوني لي ميلير علاقة حب طويلة امتدت على مدار سنوات، بعدما التقيا عام 1995 ووقعا في الحب وتزوجا سريعا في العام التالي، وكانت جولي وقتها في عمر 20 عاما. 

انجلينا جولى ذا ويكند براد بيت أبناء أنجلينا جولي وبراد بيت أفلام أنجلينا جولي جينيفر لوبيز

ترشيحاتنا

اليمن.. الجيش يعلن مقتل عشرات الحوثيين في استهداف جوي للتحالف

حسين فهمي عن فترة حكم الإخوان: دي مش بلدنا

ثورة 30 يونيو|هالة صدقي : أي فنان يخشى الاحتكاك ب_ السياسة

سورة الكهف.. يستحب قراءتها يوم الجمعة وآياتها تحفظ من فتنة الدجال

شافكي المنيري ترفع الكارت الأحمر على الهواء لهذا السبب

المستفيد الوحيد.. تأثير غريب لوباء كورونا على القطط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

صدمة عبد الحفيظ ورد فعل غريب من موسيماني في لقاء الأهلي وبيراميدز..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ