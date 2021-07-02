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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. فيفو تطور هاتف 5G بقدرات تصوير فائقة

هاتف فيفو
هاتف فيفو

كشفت أحدث التقارير التقنية، صورًا ومعلومات حول مواصفات هاتف فيفو Vivo S10، القادم والذي من المقرر أن تعلن عنه الشركة الصينية رسميا في الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، رصد هاتف فيفو vivo S10، في قاعدة بيانات Geekbench، استعداد للإعلان عنه حيث من المتوقع أن يعمل الهاتف المرتقب، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميديا تك من نوع Dimensity 1100، بسرعة تصل إلى 2.6 جيجاهرتز، ويقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

 

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ومن المحتمل أن ينطلق هاتف فيفو Vivo S10، قريباً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، من نوع UFS 3.1، وسيعمل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم  OriginOS UI، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

هاتف فيفو Vivo S10

وأكدت التسريبات على أن هاتف فيفو Vivo S10، سيضم مستشعر رئيسي للكاميرا الخلفية سيأتي بدقة 108 ميجابكسل، كما يدعم الهاتف الذكي تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، حيث سيعمل على تجديد طاقة البطارية من 0 إلى 38٪ في غضون 15 دقيقة فقط.

هاتف فيفو Vivo S10

فيفو تحتل المركز الثاني لمبيعات هواتف 5G

ووفقا لشركة Strategy Analytics تحليلات السوق، احتلت الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية، فيفو Vivo، المركز الثاني من حيث زيادة عدد شحنات الهواتف الذكية التي تعمل بشبكات الجيل الخامس 5G، في الربع الأول من عام 2021.

ومقارنة بالعام الماضي، فقد زادت شحنات الهواتف الذكية العالمية لشركة فيفو بنسبة 62٪ لتصل إلى 19.4 مليون وحدة.

ومن بين الأسواق الرئيسية للهواتف الجيل الخامس 5G، من فيفو هي الصين وأوروبا، وبالمقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، احتلت الشركة الصينية المرتبة الثالثة في توريد هواتف 5G الذكية في الأسواق العالمية.

وتشير التقارير إلى أن مصانع فيفو الخمسة، المتمركزة في الصين وجنوب شرق آسيا، تنتج أكثر من 200 مليون هاتف ذكي سنويًا، وفي الوقت الحالي، تمتد شبكة مبيعات Vivo إلى أكثر من 40 دولة ومنطقة، ويبلغ عدد مستخدمي منتجاتها أكثر من 400 مليون شخص حول العالم.

فيفو Vivo S10 هاتف فيفو الجيل الخامس 5G الهواتف الذكية

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