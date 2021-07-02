كبير معلمي اللغة العربية يقدم تجربة عملية لحل امتحان الثانوية العامة بنظام البابل شيت على الهواء

كشف أسامة عز الدين، كبير معلمي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، عن أسئلة طلاب الثانوية العامة فيما يخص نظام "البابل شيت"، قائلا:" الأسئلة كانت متناقضة ما بين الأسئلة الفنية الخاصة بالامتحان وأسئلة أخرى خاصة بالتعامل مع ورقة الامتحان".

وأضاف كبير معلمي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة ":دي إم سي"، أن هناك عدة أدوات يجب أن تكون حاضرة مع الطالب داخل الامتحان، مثل القلم الرصاص والأستيكة، مسترسلا:" في حالة تظليل الطالب إجابة خاطئة عليه أن يقوم بوضع علامة خطأ على الدائرة وتظليل الإجابة الصحيحة".

وأكد كبير معلمي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، أن النظام الجديد سيتيح فتح آفاق جديدة للمعلمين وللطلاب أيضا، متابعا: النظام الجديد سيعتمد على المعلم المطلع المثقف والباحث.

وقام كبير معلمي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم بعمل تجربة عملية لحل امتحان الثانوية العامة بنظام "البابل شيت" على الهواء مباشرة.

وفي نفس السياق سادت حالة من القلق والتوتر بين طلاب الثانوية العامة 2021 ، بعد أن تقرر رسمياً أن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظام البابل شيت Bubble sheet ، ولذا فقد قرر موقع صدى البلد أن يسرد في هذا التقرير تفاصيل تشرح نظام امتحانات البابل شيت لمساعدة طلاب الثانوية العامة على التأهل لخوض الامتحانات بها.

ما هو نظام أسئلة امتحانات البابل شيت ؟

جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ) ، وسيتكون الامتحان من مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تغطي كل المنهج الدراسي الذي تم دراسته، ولكل سؤال مجموعة الإجابات التي يجب على الطالب أن يختار من بينها الإجابة الصحيحة على طريقة “التظليل”.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الأسئلة في الامتحان لن تكون تعجيزية ، ولكنها ستقيس الفهم والتطبيق والعمق ، وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة في الكتاب المدرسي حرفيًا.

ماذا سيتسلم الطالب في لجنة الامتحان ؟

سيوزع على الطالب ورقة أسئلة و ورقة إجابة “ بابل شيت ” ، وسيتم تسليم الطالب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات .

يجب على الطالب أن يكتب بياناته بالقلم الجاف ، وعلى طلاب الثانوية العامة 2021 ، ضرورة تسجيل نفس كود الجلسة الامتحانية المدون على كراسة الأسئلة وعلى جهاز التابلت الخاص بهم ، وعلى ورقة الاجابة البابل شيت .

وحذرت وزارة التعليم ، من أنه سيتم تحرير محضر اثبات حالة للطالب في حالة استخدام كود مخالف لما هو مدون على كراسة الامتحان الخاصة به .



طريقة تسجيل الاجابات في البابل شيت بشكل صحيح ؟



يجب تظليل الإجابة بشكل دائري واضح

لابد من عدم تظليل اجابتين بالسؤال الواحد

عند الخطأ في تظليل الاجابة الصحيحة بالقلم الرصاص لابد من استخدام الاستيكة لمحو الاجابة الخطأ جيداً

على الطالب استخدام المسطرة لتحديد السطر الموجود فيه السؤال المراد اجابته حتى لا يظلل اجابة سؤال اخر بالخطأ

على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح وهذا "يعتبر إلزاميا"

