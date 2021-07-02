عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة إصابة مي العيدان بمضاعفات عقب الحصول على لقاح كورونا

مي العيدان
مي العيدان

مرت المذيعة والناقدة الكويتية  مي العيدان بأزمة صحية أمس، بعد حصولها على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت عبر حسابها على تطبيق انستجرام. 

وكتبت مي العيدان عبر انستجرام توضح حالتها الصحية قائلة:" للاسف راح اضطر ااجل حلقتي مع الفنان سعيد الملا إلى الأسبوع القادم بسبب حالتي الصحية جدا تعبانة بعد ما أخذت الجرعه الثانية من اللقاح البارح". 

واستطردت مي العيدان توضح أعراض مرضها قائلة:"الاستفراغ عندي ماوقف للأسف وما أعرف إذا هذا شي طبيعي أو أنا فيني شي عموما خلال الساعات القادمة إذا استمر هذا التعب أكثر من جذية راح اضطر أروح المستشفى والله يعين وسامحوني". 

ورغم مشاركتها العديد من الأخبار عبر حسابها على انستجرام خلال الساعات الماضية، إلا أن مي العيدان لم توضح وضعها الصحي حاليا بعد مرور عدة ساعات على شعورها بالأعراض السابقة. 

مي العيدان وأحمد بدير 

وقعت أزمة كبيرة بين مي العيدان والفنان أحمد بدير العام الماضي، بعدما نشرت صورة للفنان القدير أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الأقرع".

وردت سارة ابنة أحمد بدير عبر "فيسبوك" قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة. أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت سارة: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

قال الفنان أحمد بدير إنه مصر على مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد تنمرها عليه والسخرية منه عبر حسابها الرسمى بموقع  "إنستجرام"، وأضاف أنه كلف أحد المكاتب القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

اشتعلت الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية الكويتية مى العيدان بعدما أعلن المحامى  أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه "جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير".

وردت الإعلامية مى العيدان على بيان المحامى أشرف عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام قائلة: "أرد على هذا الخبر احب اقول لاحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 الصبح توكل على الله واللى ما تطوله فى ايدك طوله برجلك".

العيدان علام العرب الملا عيد

موضوعات متعلقة

رغم خلافها القانوني مع جوني ديب.. آمبر هيرد تنجب طفلة من أم بديلة

هل ارتبطت أنجلينا جولي بالمغني الأمريكي ذا ويكند ؟

بعد نجاح أغنيته الجديدة .. مصطفى حجاج يتألق في حفل بورتو سعيد.. صور

انضمام 395 عضوا جديدا لأكاديمية الأوسكار.. منهم روبرت باتينسون وكوثر بن هنية

الناجون من جحيم Me Too رغم الإدانة.. إطلاق سراح بيل كوسبي وتسوية مالية لجيمس فرانكو

بعد حبس زوجها.. هالة صدقي : لسه بيدور على بيت أطيعه فيه

نقابة المهن التمثيلية تحذر من كيانات وهمية تستغل طموحات الشباب و تسيء للمهنة

هالة صدقي: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ أمةI خاص

ترشيحاتنا

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

نتق بك...رسالة دعم مؤثرة من الأهلي لـ الشناوي

أمريكا.. قرار عاجل من النائب العام بشأن أحكام الإعدام

في حجم القمر.. العثور على أصغر نجم ميت تم اكتشافه حتى الآن

82 سنة ولسه شباب.. من هي "والي فونك" أكبر سيدة تصعد إلى الفضاء ؟

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

إقالة موسيماني ...رجاء خاص من رضا عبد العال لـ الخطيب

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

أمريكا.. قرار عاجل من النائب العام بشأن أحكام الإعدام

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ