حقيقة إصابة مي العيدان بمضاعفات عقب الحصول على لقاح كورونا

مرت المذيعة والناقدة الكويتية مي العيدان بأزمة صحية أمس، بعد حصولها على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وكتبت مي العيدان عبر انستجرام توضح حالتها الصحية قائلة:" للاسف راح اضطر ااجل حلقتي مع الفنان سعيد الملا إلى الأسبوع القادم بسبب حالتي الصحية جدا تعبانة بعد ما أخذت الجرعه الثانية من اللقاح البارح".

واستطردت مي العيدان توضح أعراض مرضها قائلة:"الاستفراغ عندي ماوقف للأسف وما أعرف إذا هذا شي طبيعي أو أنا فيني شي عموما خلال الساعات القادمة إذا استمر هذا التعب أكثر من جذية راح اضطر أروح المستشفى والله يعين وسامحوني".

ورغم مشاركتها العديد من الأخبار عبر حسابها على انستجرام خلال الساعات الماضية، إلا أن مي العيدان لم توضح وضعها الصحي حاليا بعد مرور عدة ساعات على شعورها بالأعراض السابقة.

مي العيدان وأحمد بدير

وقعت أزمة كبيرة بين مي العيدان والفنان أحمد بدير العام الماضي، بعدما نشرت صورة للفنان القدير أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الأقرع".

وردت سارة ابنة أحمد بدير عبر "فيسبوك" قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة. أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت سارة: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

قال الفنان أحمد بدير إنه مصر على مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد تنمرها عليه والسخرية منه عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، وأضاف أنه كلف أحد المكاتب القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

اشتعلت الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية الكويتية مى العيدان بعدما أعلن المحامى أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه "جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير".

وردت الإعلامية مى العيدان على بيان المحامى أشرف عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام قائلة: "أرد على هذا الخبر احب اقول لاحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 الصبح توكل على الله واللى ما تطوله فى ايدك طوله برجلك".