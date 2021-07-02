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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

82 سنة ولسه شباب.. من هي "والي فونك" أكبر سيدة تصعد إلى الفضاء ؟

السيدة والي فانك
السيدة والي فانك

تستعد امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا الانضمام إلى جيف بيزوس في أول رحلة بشرية تقوم بها شركته الفضائية في وقت لاحق من هذا الشهر، لتصبح أكبر شخص يصعد الفضاء، بعدما أمضت ستة عقود في محاولة الوصول إلى الفضاء.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ستصبح السيدة والي فونك، أكبر شخص يطير إلى الفضاء على الإطلاق، خاصة بعدما خضعت للتدريب في الستينيات وانقطعت عن الرحلة الفضائية.

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كان قد دعاها السيد بيزوس للحضور في الرحلة الفضائية كضيفة شرف، ونشر مقطع فيديو على حسابه بموقع إنستجرام وهو يعلن هذا الخبر، وستنضم إلى مؤسس أمازون وشقيقه مارك وشخص آخر غامض دفع 28 مليون دولار في مزاد للحصول على مقعد في هذه الرحلة.

 

تخطط الشركة لإطلاق ركابها على ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر فوق سطح الأرض، مما يسمح لهم بتجربة الجاذبية، وستعود الكبسولة بعد ذلك إلى الأرض باستخدام المظلات في رحلة من المتوقع أن تستغرق حوالي 10 دقائق فقط.

 

في مقطع مدته دقيقتان نُشر على الإنترنت ، ظهر بيزوس وهو يخبر السيدة فونك أنه تم اختيارها للرحلة، وتقول في الفيديو: "لم أكن أعتقد أنني سأصعد على الإطلاق".

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والي فونك

ولدت والي فونك في نيو مكسيكو عام 1939 ، وتقول إنها كانت تحب الطيران طوال حياتها، وكانت قد سجلت 19600 ساعة طيران خلال حياتها المهنية وعلمت حوالي 3000 شخص للطيران.

 

دخلت السيدة البالغة من العمر 82 عامًا التاريخ عدة مرات، حيث عملت كأول محققة سلامة جوية في المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) وأول امرأة تعمل كمفتش لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA.


تطوعت فونك في عام 1961 في برنامج (السيدات في الفضاء) حيث خضعت لاختبارات بدنية وعقلية صارمة على أمل أن تصبح رائدة فضاء، ولكن تم إلغاء المخطط في وقت لاحق بشكل مفاجئ، ولم تصل هي والنساء الأخريات، المعروفين معا باسم (ميركوري 13)، إلى الفضاء مع وكالة ناسا.

 

جمعت فونك في السابق 200 ألف دولار في عام 2010 لشراء تذكرة لبرنامج ريتشارد برانسون فيرجن جالاكتيك، والذي حصل على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية لبدء دفع العملاء في مهامها الصاروخية .

 

تقول السيدة فونك في الفيديو: "لا أستطيع أن أخبر الأشخاص الذين يشاهدون كم هو رائع أن بلو أوريجين اختارني للذهاب في هذه الرحلة، ، وكان قد انشأ جيف بيزوس هو واحد من أغنى أثرياء العالم، برنامج "بلو أورجين" في عام 2000.

طيران الفضاء جيف بيزوس فضاء رحلة والي فونك

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