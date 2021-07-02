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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3ص\\ روسيا تستعد لتصوير فيلم في الفضاء.. فيديو

محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن استعداد روسيا لإنتاج  وتصوير أول فيلم في محطة الفضاء الدولية .

وأوضح التقرير أن الاستعدادات تجري على قدم وساق في الأرض لتصوير الفيلم في الفضاء ، وأعلنت روسيا أنها سوف ترسل الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو لتصوير فيلم " التحدي “ وهو ” دراما فضائية ".

 

وأضاف التقرير أنه تقدم للدور في الفيلم أكثر من 3 آلاف شخص لكن الاختبارات الطبية كانت العامل الحاسم .

ولفت التقرير إلى أن موسكو سوف ترسل طاقم الفيلم بداية من أكتوبر المقبل ولم يتم تحديد ميزانية العمل حتى الآن.

إطلاق الأقمار الصناعية لـ  الفضاء 

أعلنت شركة "أيروسبيس كابيتال" الروسية أنها ستساهم في إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية النانوية إلى مدارات الأرض.


وقالت مديرة الشركة فاليريا باراشكوفا - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية،:"من المقرر أن تطلق روسيا دفعة من الأقمار الصناعية النانوية العام القادم إلى الفضاء على متن صاروخ من نوع Soyuz-2، وستساهم شركتنا في عملية إيصال الأقمار إلى مداراتها من خلال توفير حاويات خاصة لنقل هذه الأقمار".


وأضافت: "الحاويات التي صنعناها للمهمة المذكورة ستساعد في عملية انفصال الأقمار عن بعضها في مدارات الأرض، لقد طورت شركتنا سابقا حاويات 12U التي صُنِع منها عدة نماذج قادرة على استيعاب أقمار CubeSat النانوية بأحجام مختلفة، كما طورنا حاويات أخرى تدعى 16U بأبعاد (226.3226.3454) ملم، على أساسها يمكن إنشاء أقمار صناعية نانوية لمراقبة الأرض عن بعد".


وأشارت باراشكوفا إلى أن الحاويات التي طوَّرتها شركتها لعمليات إطلاق الأقمار الصناعية كانت قد استخُدِمَت أول مرة في مارس العام الجاري، في عملية أشرفت عليها شركة "غلاف كوسموس" الروسية، حيث أطلقت خلال العملية 9 أقمار، منها أقمار من نوع CubeSat تابعة لروسيا طورت ضمن برنامج لمراقبة الأرض عن بعد.

روسيا الفضاء فيلم محطة الفضاء اخبار التوك شو

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